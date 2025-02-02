Жители Улан-Удэ вынуждены спать дома в куртках

Уже неделю жители улицы Залесная в Октябрьском районе Улан-Удэ мучаются от холода и спать в постели ложатся в куртках. Температура в квартирах держится на отметке всего +10 градусов, причиной чему – ежедневные отключения света с 7 вечера и до самого утра.

- Прошу помощи, отключают свет уже неделю с 7 вечера до 5 утра. Приходя с работы невозможно приготовить ужин, выполнить домашние дела и т.д. На улице -35 градусов в среднем, отопление не работает, температура дома +10 градусов. Разморозили уже два водонагревателя, спим в куртках, дети вынуждены не ходить в школы, потому что утром отогревают дома, пока родители на работе. При этом цены на электричество только растут, а толку ноль. Надеюсь, кто-то из правительства увидит этот пост и примет меры, - пишет жительница города.

Фото: Номер один