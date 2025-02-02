Бойцы СВО из Бурятии передали необычный привет землякам

Бойцы доблестной 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Бурятии передали необычный привет землякам в формате видео. Воины через Народный фронт отправили кадры своей работы на СВО.

На видеосообщении ребята демонстрируют замаскированную боевую машину и выстрел точно по цели – противнику. Маскировать орудия помогают маскировочные сети, отправленные им земляками.

- Накануне мы передали бойцам портативные детекторы БПЛА «Булат». Благодарим бойцов за их службу и продолжаем помогать им, - пишут в телеграм-канале «Народный фронт».

Фото: скриншот видео «Народный фронт»