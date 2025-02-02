Общество 02.02.2025 в 16:10

В Бурятии быстро распространяется «свиной» грипп


Местным жителям рекомендуют носить защитные маски
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии быстро распространяется «свиной» грипп
Роспотребнадзор сообщил  о масштабной вспышке гриппа в России в начале 2025 года. По данным ведомства, в стране преобладает агрессивный штамм A(H1N1)2009, известный как «свиной грипп». Особую обеспокоенность медицинского сообщества вызывает способность вируса провоцировать пневмонию. 

В Бурятии также продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

«За прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 27% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре установленных респираторных вирусов выявлены аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы и др. Продолжается нарастание вирусов гриппа с преобладанием вируса А (H1N1). За прошлую неделю в республике зарегистрировано в 2 раза больше случаев гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Стоит отметить, что все заболевшие были не привиты против вируса.

В период подъема заболеваемости я вас прошу, уважаемые земляки, соблюдать меры профилактики – тщательно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими людьми. В случае появления признаков заболевания своевременно обращайтесь к врачу», - отметил главный государственный санитарный врач по республике  Бурятия Сергей Ханхареев.

Не лишним будет и ношение медицинских масок с общественных местах. 
Добавим, что если при обычном гриппе можно день-два понаблюдать за своим состоянием дома, то при появлении симптомов нового H1N1 медлить нельзя — счет может идти на часы. Он может практически сразу добраться до легких, часто без типичных признаков простуды. Поэтому человек может не понять, насколько всё серьезно, пока не станет тяжело дышать. Чем раньше начать правильное лечение, тем больше шансов избежать опасных осложнений.
Фото: loon.site
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свиной грип

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