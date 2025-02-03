Общество 03.02.2025 в 08:28

За помощь в задержании психа-убийцы в Бурятии наградили девушек

В Следкоме им вручили медали «За содействие»
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Текст: Елена Кокорина
За помощь в задержании психа-убийцы в Бурятии наградили девушек

В Бурятии вручили награды двум девушкам, оказавшим помощь при задержании психа, жестоко убившего подростка летом 2024 года. Две медали «За содействие» они получили в Следственном управлении республики.

Из Следкома республики в центральный аппарат было направлено представление об их поощрении и было удовлетворено. На коллегии в торжественной обстановке оглашен и исполнен приказ Председателя СК России о награждении девушек медалями.          

Немногим ранее благодарственными письмами девочек наградили и в МВД Бурятии. Напомним, что психически больной мужчина напал на подростка с электрошокером, а после расправился с ним с помощью ножа. Все это произошло ранним утром на автобусной остановке. Девочки увидев преступника, сообщили о его местонахождении в полицию.

В настоящее время убийца ожидает приговора суда. Медкомиссия признала его психически больным, поэтому его ожидает принудительное лечение.

Фото: Следком Бурятии

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медали девочки

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