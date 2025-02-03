Общество 03.02.2025 в 08:58

Жителей Улан-Удэ предупредили об отключениях света

Они затронут целый ряд улиц
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ предупредили об отключениях света
Фото: архив «Номер один»
Сегодня на ряде улиц в Улан-Удэ отключат электричество. Это связано с плановыми работами на сетях «Бурятэнерго». Как сообщили в мэрии города, отключения пройдут по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00

- ул. Егорова 1г-12г, МУП «Водоканал» водоналивная будка по адресу ул. Егорова 23, кафе «Поляна» по адресу ул. Егорова 4 г, гостиничный комплекс «Азия» по адресу ул. Егорова 6г, магазин продукты «Барис» по адресу ул. Егорова 2г, торговая группа «Абсолют» по адресу ул. Егорова 18д.

с 10:00 до 16:00

- п. Забайкальский ул. Нагорная 26, ул. Совхозная 1-43, ул. Ключевская 2-21.

с 10:00 до 17:00

- ул. Панфилова 1-164, ул. Центральная 12.

с 10:00 до 14:00

- ул. Рабочая 77-116, ул. 6-я Рабочая 83, ул. Громыко 2-88, ул. Кристальная 1-145.
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