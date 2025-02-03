Жителей Улан-Удэ предупредили об отключениях света

Сегодня на ряде улиц в Улан-Удэ отключат электричество. Это связано с плановыми работами на сетях «Бурятэнерго». Как сообщили в мэрии города, отключения пройдут по следующим адресам:- ул. Егорова 1г-12г, МУП «Водоканал» водоналивная будка по адресу ул. Егорова 23, кафе «Поляна» по адресу ул. Егорова 4 г, гостиничный комплекс «Азия» по адресу ул. Егорова 6г, магазин продукты «Барис» по адресу ул. Егорова 2г, торговая группа «Абсолют» по адресу ул. Егорова 18д.- п. Забайкальский ул. Нагорная 26, ул. Совхозная 1-43, ул. Ключевская 2-21.- ул. Панфилова 1-164, ул. Центральная 12.- ул. Рабочая 77-116, ул. 6-я Рабочая 83, ул. Громыко 2-88, ул. Кристальная 1-145.