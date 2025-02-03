Общество 03.02.2025 в 09:42
Власти Бурятии опровергли информацию о «треснувшем» детском саде
Делегация чиновников посетила объект, чтобы на месте разобраться в ситуации
Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников прокомментировал информацию о новом детском саде на 150 мест в поселке Наушки. Он уже построен и скоро начнет принимать детей. Между тем некоторые уже побывавшие в детсаду родители сообщили, что в учреждении вместо новой мебели установлена старая, в стене здания появилась трещина, также там перемерзла канализация.
Что касается трещины в стене, то, по словам зампреда, дефект образовался в штукатурке.
«Это является распространенным явлением при высыхании и легко устраняется шпаклевкой. В основании стены, в конструктиве проблемы нет», - заявил чиновник.
«В целом детский сад построили в соответствии с проектной документацией. В любом случае подрядчик остается, и в случае каких-либо замечаний будет их устранять в рамках гарантийных обязательств. Ну а коллектив детского сада вовсю готовится к переезду в комфортный, светлый, теплый детский сад», - резюмировал Евгений Луковников.
«Выехали с проверкой, чтобы на месте разобраться в ситуации. По поводу мебели. В настоящее время сотрудники освобождают старое здание - приспособленное помещение, которое было рассчитано на 100 детей. Поскольку старая мебель пока еще находится на балансе учреждения, книжные шкафы, столы и мебель для игровых сотрудники временно перевезли с собой - до списания. Новые шкафы и прочее поступают в сад на следующей неделе. Кровати, стульчики, оборудование и техника - все новое и уже установлено», - рассказал Евгений Луковников.
Что касается трещины в стене, то, по словам зампреда, дефект образовался в штукатурке.
«Это является распространенным явлением при высыхании и легко устраняется шпаклевкой. В основании стены, в конструктиве проблемы нет», - заявил чиновник.
Проблему с канализацией зампред признал, но сообщил, что она уже устранена.
«В целом детский сад построили в соответствии с проектной документацией. В любом случае подрядчик остается, и в случае каких-либо замечаний будет их устранять в рамках гарантийных обязательств. Ну а коллектив детского сада вовсю готовится к переезду в комфортный, светлый, теплый детский сад», - резюмировал Евгений Луковников.
Тегидетский сад