Общество 03.02.2025 в 09:42

Власти Бурятии опровергли информацию о «треснувшем» детском саде

Делегация чиновников посетила объект, чтобы на месте разобраться в ситуации
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии опровергли информацию о «треснувшем» детском саде
Фото: скриншот видео
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников прокомментировал информацию о новом детском саде на 150 мест в поселке Наушки. Он уже построен и скоро начнет принимать детей. Между тем некоторые уже побывавшие в детсаду родители сообщили, что в учреждении вместо новой мебели установлена старая, в стене здания появилась трещина, также там перемерзла канализация.

«Выехали с проверкой, чтобы на месте разобраться в ситуации. По поводу мебели. В настоящее время сотрудники освобождают старое здание - приспособленное помещение, которое было рассчитано на 100 детей. Поскольку старая мебель пока еще находится на балансе учреждения, книжные шкафы, столы и мебель для игровых сотрудники временно перевезли с собой - до списания. Новые шкафы и прочее поступают в сад на следующей неделе. Кровати, стульчики, оборудование и техника - все новое и уже установлено», - рассказал Евгений Луковников.


Что касается трещины в стене, то, по словам зампреда, дефект образовался в штукатурке.

«Это является распространенным явлением при высыхании и легко устраняется шпаклевкой. В основании стены, в конструктиве проблемы нет», - заявил чиновник.

Проблему с канализацией зампред признал, но сообщил, что она уже устранена.


«В целом детский сад построили в соответствии с проектной документацией. В любом случае подрядчик остается, и в случае каких-либо замечаний будет их устранять в рамках гарантийных обязательств. Ну а коллектив детского сада вовсю готовится к переезду в комфортный, светлый, теплый детский сад», - резюмировал Евгений Луковников.

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детский сад

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