Общество 03.02.2025 в 09:53

Дети замерзают в сельских школах Бурятии

Температура в классах держится на отметке 13-15 градусов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Дети замерзают в сельских школах Бурятии

Жители села Гусиное озеро в Бурятии бьют тревогу. Местная котельная находится в плохом состоянии и в жуткие морозы не справляется со своей работой, отчего сельчане замерзают дома, а их дети в школе.

Эта зима для жителей многоквартирных домов стала настоящим испытанием на выживание. Бьют тревогу сельчане уже не первый месяц, но их никто не слышит.

- Котельная к новому отопительному сезону была не готова. Батареи чуть тёплые, дома холодно, какое-то издевательство над людьми. Обогреватели уже не справляются. В школе тоже холодно. Детям приходится идти по морозу, но приходя в школу они и там мёрзнут, так как в кабинетах всего по 13-15 градусов. Из-за этого начинают болеть, - сообщают в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».

Жители подали жалобу в ЖКХ и в местную администрацию, но там меры не приняли, а просто дали телефон ответственного за тепло и сказали звонить ему. Ответственный вскоре просто перестал отвечать на звонки.

«Пока сидим на обогревателе в одной комнате, закрываем двери, чтобы тепло от обогревателя не ушло. Спасибо, что хоть свет не выключают, а то бы вымерзли давно», - пишут сельчане в местном чате.

«Заказывайте буржуйки, иначе перемерзнем. Обращаться, как я понимаю, некуда. На Гусинку, видимо, крест поставили».

Фото: Номер один

Теги
мороз котельная школа мкд

Все новости

Житель Улан-Удэ потерял свыше 1,4 млн рублей на покупке автомобилей
03.02.2025 в 10:52
Пьяный водитель в Бурятии стал причиной смертельного ДТП
03.02.2025 в 10:32
В Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода
03.02.2025 в 10:32
В Бурятии рассказали об изменениях в выплате пособий
03.02.2025 в 10:17
Морозы в Бурятии станут еще сильнее
03.02.2025 в 10:12
Дети замерзают в сельских школах Бурятии
03.02.2025 в 09:53
Власти Бурятии опровергли информацию о «треснувшем» детском саде
03.02.2025 в 09:42
В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на миллион за гибель крановщика
03.02.2025 в 09:18
Отец пятерых детей из Бурятии погиб на СВО
03.02.2025 в 09:17
Невозвратные товары
03.02.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Бурятии рассказали об изменениях в выплате пособий
Они начали действовать с начала этого года
03.02.2025 в 10:17
Морозы в Бурятии станут еще сильнее
К ним добавится сильный ветер и метели
03.02.2025 в 10:12
Власти Бурятии опровергли информацию о «треснувшем» детском саде
Делегация чиновников посетила объект, чтобы на месте разобраться в ситуации
03.02.2025 в 09:42
Невозвратные товары
Что нельзя вернуть?
03.02.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru