Дети замерзают в сельских школах Бурятии

Жители села Гусиное озеро в Бурятии бьют тревогу. Местная котельная находится в плохом состоянии и в жуткие морозы не справляется со своей работой, отчего сельчане замерзают дома, а их дети в школе.

Эта зима для жителей многоквартирных домов стала настоящим испытанием на выживание. Бьют тревогу сельчане уже не первый месяц, но их никто не слышит.

- Котельная к новому отопительному сезону была не готова. Батареи чуть тёплые, дома холодно, какое-то издевательство над людьми. Обогреватели уже не справляются. В школе тоже холодно. Детям приходится идти по морозу, но приходя в школу они и там мёрзнут, так как в кабинетах всего по 13-15 градусов. Из-за этого начинают болеть, - сообщают в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».

Жители подали жалобу в ЖКХ и в местную администрацию, но там меры не приняли, а просто дали телефон ответственного за тепло и сказали звонить ему. Ответственный вскоре просто перестал отвечать на звонки.

«Пока сидим на обогревателе в одной комнате, закрываем двери, чтобы тепло от обогревателя не ушло. Спасибо, что хоть свет не выключают, а то бы вымерзли давно», - пишут сельчане в местном чате.

«Заказывайте буржуйки, иначе перемерзнем. Обращаться, как я понимаю, некуда. На Гусинку, видимо, крест поставили».

Фото: Номер один