В Бурятии рассказали об изменениях в выплате пособий

3 февраля, в единый выплатной день, семьи Бурятии получат ежемесячные выплаты за январь в увеличенном размере. Как сообщили в Отделении СФР по РБ, в 2025 году размер единого пособия на детей и беременным женщинам увеличился в соответствии с утвержденными на этот год региональными прожиточными минимумами для детей и трудоспособного населения.Для детей размер ежемесячной выплаты составляет от 9374 до 18749 рублей. Женщинам, вставшим на учет в медицинской организации до 12 недель беременности, единое пособие выплачивается в размере от 10534 до 21069 рублей. Региональный прожиточный минимум на душу населения в 2025 году, который Отделение СФР по РБ применяет при оценке нуждаемости семей, с начала года составляет 19 329 рублей.Как отметили в Отделении СФР по РБ, с января 2025 года в правила назначения единого пособия внесен ряд изменений. Для получения выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда.«В этом году МРОТ равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Это такие виды доходов, как зарплата, пенсии денежное довольствие военнослужащих, доход от предпринимательской деятельности и самозанятости, доходы, полученные за пределами РФ, а также стипендия. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в нескольких месяцах расчетного периода один из родителей не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна, ухаживала за ребенком до 3 лет или пожилым человеком 80 лет и старше. При наличии уважительных причин отсутствия дохода в течение 10 месяцев из 12, правило 4 МРОТ применяться не будет», — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Климентий Шомоев.При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не будут учитываться денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих; средства, предоставленные в качестве целевой меры государственной соцподдержки на приобретение недвижимости и автомобилей. Также в доходах семей теперь не будут учитываться пособия и алименты на детей, не включенных в состав семьи. Это норма относится к пасынкам и падчерицам.При этом получать единое пособие на новорожденного ребенка родителям стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, региональное Отделение Соцфонда назначит пособие на младшего ребенка без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере при условии, что семья обратилась за выплатой не позднее 6 месяцев с рождения такого ребенка. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на старших детей по последнему назначению. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу.Возможность синхронизировать периоды выплаты пособия распространяется и на семьи, в которых пособие на детей назначено на разные сроки. В этом случае родители также могут подать заявление в последний месяц выплаты для любого из детей. Продление на новый срок будет произведено на всех детей одновременно. При отказе - выплаты на каждого ребенка продолжатся в прежнем размере до окончания периода назначения.Заявление о назначении единого пособия можно подать на портале госуслуг. Срок его рассмотрения составляет 10 рабочих дней.Как сообщили в Отделении СФР, сейчас в республике единое пособие выплачивается родителям более 128 тысяч детей и 3,5 тысячам беременных женщин.