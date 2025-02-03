В Улан-Удэ вторая смена будет учиться

В Улан-Удэ для учеников второй смены городских школ занятия не отменяются. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии со ссылкой на синоптиков, сейчас температура воздуха составляет -28 градусов.Напомним, сегодня утром занятия были отменены для учеников 1-4 классов первой смены. Тогда температура воздуха за окном составляла -32 градуса.