Общество 03.02.2025 в 11:22
В Улан-Удэ вторая смена будет учиться
Сейчас на улице -28 градусов, что недостаточно для отмены занятий
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ для учеников второй смены городских школ занятия не отменяются. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии со ссылкой на синоптиков, сейчас температура воздуха составляет -28 градусов.
Напомним, сегодня утром занятия были отменены для учеников 1-4 классов первой смены. Тогда температура воздуха за окном составляла -32 градуса.
Напомним, сегодня утром занятия были отменены для учеников 1-4 классов первой смены. Тогда температура воздуха за окном составляла -32 градуса.
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