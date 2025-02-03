Общество 03.02.2025 в 11:22

В Улан-Удэ вторая смена будет учиться

Сейчас на улице -28 градусов, что недостаточно для отмены занятий
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вторая смена будет учиться
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ для учеников второй смены городских школ занятия не отменяются. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии со ссылкой на синоптиков, сейчас температура воздуха составляет -28 градусов.

Напомним, сегодня утром занятия были отменены для учеников 1-4 классов первой смены. Тогда температура воздуха за окном составляла -32 градуса.
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