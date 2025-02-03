С начала года в Бурятии лишили прав более 500 пьяных водителей

С начала года в Бурятии задержаны и лишены прав 517 пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД продолжают фиксировать случаи вождения в нетрезвом виде.

- За 2024 год в республике случилось 1045 ДТП, в которых погибли 114 человек и 1 357 получили ранения, в т.ч. по вине пьяных водителей - 201 ДТП, где погибли 54 и 247 человек были травмированы. В 2025 году по вине пьяных водителей совершены 9 ДТП, - сообщили в

Минтранс Бурятии напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД и предупреждает о строгих мерах наказания:

- административная ответственность вплоть до лишения водительских прав;

- при повторном управлении в нетрезвом виде виновнику грозит конфискация автомобиля. Так, в 2024 году у пьяных водителей конфискован 381 автомобиль в собственность государства (статья 264.1 УК РФ).

Если в результате такого нарушения произойдёт авария со смертельным исходом, виновнику грозит уголовная ответственность.

Вождение в нетрезвом виде является угрозой не только для самого водителя, но и для окружающих.

Фото: Номер один