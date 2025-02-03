Ветераны СВО в Бурятии становятся участниками соцконтракта

В Еравнинском районе поделились историями успеха ветеранов СВО, которые открыли свое дело и получили новую профессию благодаря социальному контракту. Один из них - Солбон Геннадьевич Доржиев - ветеран боевых действий СВО, участвовал в СВО с 2022 по 2023 годы, получил тяжелое ранение, в связи с чем стал инвалидом III группы. После реабилитации в госпитале, обратился в фонд «Защитники Отечества», там он узнал, что есть программа социальный контракт, ему было предложено обратится в отдел социальной защиты населения по Еравнинскому району.

- Обратился за государственной социальной помощью по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Поговорил с земляками, понял, что в районе востребована такая услуга, как грузоперевозки. Решил благодаря деньгам соцконтракта приобрести грузовой автомобиль для перевозки крупногабаритных грузов населения. Благодаря средствам адресной помощи на условиях самозанятости теперь занимаюсь перевозкой различных грузов. Сейчас дела идут более, чем хорошо, соцконтракт помог увеличить доход семьи, - рассказал ветеран СВО Солбон Геннадьевич.

Его земляк Жаргал Шагдарович Дашиев - тоже ветеран боевых действий СВО. Был мобилизован в сентябре 2022г участвовал в спецоперации по ноябрь 2022года, в связи с тем, что у него многодетная семья, имеет четверых детей его демобилизовали. Узнав, что социальный контракт помогает переобучиться и трудоустроиться, обратился к специалистам отдела соцзащиты.

- Я заключил социальный контракт по мероприятию «Поиск работы», после чего стал сотрудником филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго». Приняли на должность электромонтера распределительных сетей 5 разряда. В данное время продолжаю трудиться, имею стабильный заработок - что немаловажно в наше время, - считает ветеран боевых действий.

Помощь по соцконтракту осуществляется в рамках нацпроекта «Демография».

В Еравнинском районе в 2024 году адресную помощь по нацпроекту «Демография» получили 37 сельчан на общую сумму порядка 7 млн рублей. Из них 12 человек стали самозанятыми, на открытие своего дела им перечислено 3,6 млн рублей. Также 9 еравнинцам помогли трудоустроиться, на эти мероприятия было израсходовано почти 660 тысяч рублей.

Фото: Минсоцзащиты РБ