Общество 03.02.2025 в 12:00

Врать и не бояться - район снабжал правительство Бурятии ложной информацией о положении в ЖКХ

В райадминистрации уже полетели головы
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Текст: Петр Санжиев
Врать и не бояться - район снабжал правительство Бурятии ложной информацией о положении в ЖКХ

Скандал вокруг прохождения отопительного сезона в селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии вскрыл возмутительные факты. Все началось с жалоб граждан на качество отопления. На место выехала проверка из минстроя республики.

- Люди жаловались, потому что были значительно снижены параметры теплоносителя на котельной. Снижение произошло по вине ресурсоснабжающей организации. На момент проверки в субботу дежурная смена была в нетрезвом состоянии. Мы вынуждены были дежурную смену отстранить от работы, вызвали резервную смену. Ситуация начала исправляться. Это отсутствие полного контроля администрации района. Именно она несет ответственность за тепловодоснабжение, водоотведение, - говорят в минстрое Бурятии.

По докладам, которые предоставлялись в правительство Бурятии, запас угля по с. Гусиное озеро был 41 сутки, т. е. около нормы. Реально запас составлял 3 суток.

Селенгинский район в лице райадминистрации дезинформировал республиканских чиновников.

Наглая ложь посреди отопительного сезона, когда в республику пришли морозы, привела к тому, что назначена служебная проверка. По ее итогам сделают выводы. Проверку проведет минстрой Бурятии. Ведомство согласилось в тем, что такая дезинформация является вопиющим случаем.

Главе администрации Селенгинского района было дано поручение по замене инфаструктурного блока в райадминистрации. «На сегодня поручение исполнено - инфраструктурный блок в полном составе, старые сотрудники, уволены. Сейчас работают новые сотрудники», - пояснили в минстрое республики.

Не врут ли райадминистрации других районов? Как отметили в минстрое, такое бывает.

В текущем отопительном сезоне проблемы с формированием запаса топлива на 45 суток испытывают Селенгинский, Кабанский и Заиграевский районы. Первым двум помогут с республиканского уровня. Заиграевский намерен справиться с проблемой самостоятельно.

В целом, по республике запасы угля сегодня составляют более ста процентов от нормы, а запасы мазута 77 процентов нормы.

 

Фото: Номер один

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селенгинский район минстрой Бурятия

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