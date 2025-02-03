Почетные доноры в Бурятии получат повышенную выплату

Почетные доноры России из Бурятии получат повышенную ежегодную выплату. В республике проживает почти полторы тысячи человек с таким званием

- В 2025 году сумма составляет 18 207,64 рубля. Эта выплата предназначена для лиц, награждённых нагрудным знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России». Денежные средства будут перечислены на лицевые счета получателей в течение первого квартала 2025 года, но не позднее 1 апреля, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Важно отметить, что получателям выплаты не нужно ежегодно подавать какие-либо документы для её продления — все оформляется автоматически.

Всего в Бурятии по состоянию на 1 января 2025 года проживает 1438 получателей данной выплаты.

- Если вы недавно стали обладателем знака «Почётный донор России» и ранее не получали ежегодную денежную выплату, обратитесь в органы социальной защиты для её назначения, - уточнили в ведомстве.

Фото: Номер один