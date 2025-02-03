Общество 03.02.2025 в 12:34

Жители Бурятии могут заказать себе древесину с помощью онлайн-сервиса

Понадобится регистрация на портале Госуслуги и электронная подпись
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут заказать себе древесину с помощью онлайн-сервиса

Жители Бурятии могу заказать себе древесину с помощью специального электронного сервиса (ФГИС ЛК).

С 1 января 2025 года лесное хозяйство России полностью перешло на электронный документооборот. Теперь для заключения договора купли-продажи древесины, жителям Бурятии необходимо регистрировать свои заявления в единой системе. Понадобится регистрация на портале Госуслуги и электронная подпись.

- Нововведения необходимы для более грамотного и четкого учета лесных насаждений на территории республики. В процессе перехода на электронный документооборот возможен сбой в работе нового портала, но несмотря на все неудобства, каждое заявление будет рассмотрено, - пояснила Наталья Захваткина, начальник отдела использования лесов.

Подробная инструкция по заполнению документа размещена на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

Напоминаем, законом установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:

- для строительства жилых домов - до 200 кубометров 1 раз гражданам;

- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 кубометров 1 раз в 10 лет;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 кубометров 1 раз в 10 лет;

- для отопления на подворье ежегодно: в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 кубометров, в остальных районах - до 20 кубометров;

- для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 кубометров древесины на семью 1 раз в 5 лет;

- для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нем - до 50 кубометров 1 раз гражданам.

- За древесину необходимо будет заплатить. Предусмотрена попенная плата, ее размер зависит от породы дерева и удаленности деляны, стоимость в Бурятии - от 175 до 500 рублей за кубометр. Также, нужно будет оплатить услуги отвода, цену устанавливает лесхоз, - подчеркнули в РАЛХе.

 

Фото: Номер один

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древесина Бурятия РАЛХ

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