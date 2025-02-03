Общество 03.02.2025 в 12:40
В Улан-Удэ проверят котельные автоцентров
На них горожане пожаловались в Бурприроднадзор
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ Бурприроднадзор отреагировал на обращение жителей домов на улице Бабушкина, которые жаловались на котельные автоцентров «Haval» и «Бурятмоторс». По словам горожан, из их труб валит черный дым.
«Бурприроднадзор объявил предостережение и потребовал принять меры по установке газоочистного оборудования, средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их использования в соответствии с правилами эксплуатации установок очистки газа. Материалы отправлены в прокуратуру для принятия мер и согласования проверки», - сообщили в ведомстве.
В Бурприроднадзоре напомнили, что по закону эксплуатация объектов, которые не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в воздух, запрещена.
«Все юридические лица обязаны использовать газоочистное оборудование в своей отопительной деятельности. Если вы увидели чёрный дым из котельных рядом расположенных организаций и предприятий, снимайте видео, обращайтесь в Бурприроднадзор. Видео можно отправлять на электронную почту: info@rsbpn.govrb.ru или через приложение «Госуслуги-Решаем», - обратились к горожанам в ведомстве.
«Бурприроднадзор объявил предостережение и потребовал принять меры по установке газоочистного оборудования, средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их использования в соответствии с правилами эксплуатации установок очистки газа. Материалы отправлены в прокуратуру для принятия мер и согласования проверки», - сообщили в ведомстве.
В Бурприроднадзоре напомнили, что по закону эксплуатация объектов, которые не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в воздух, запрещена.
«Все юридические лица обязаны использовать газоочистное оборудование в своей отопительной деятельности. Если вы увидели чёрный дым из котельных рядом расположенных организаций и предприятий, снимайте видео, обращайтесь в Бурприроднадзор. Видео можно отправлять на электронную почту: info@rsbpn.govrb.ru или через приложение «Госуслуги-Решаем», - обратились к горожанам в ведомстве.
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