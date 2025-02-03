В Бурятии исчезнет часть торговли алкоголем в жилых домах

С 1 марта 2025 г. в Бурятии вступает в силу закон о дополнительных запретах продажи алкоголя. Он коснется многоквартирных домов. Прежде всего это затронет интересы магазинов типа «Бристоль», «Красное и белое» и им подобных. Также это частично отразится на так называемых «наливайках», которые являются объектами общепита.

Как прогнозируют в правительстве Бурятии, после введения указанных ограничений объем продаж алкоголя в республике не очень сильно упадет. Кстати, по имеющейся информации за 9 месяцев прошлого года реализация алкоголя в регионе выросла к аналогичному периоду предшествующего года на три процента.

Магазинам, которые находятся в жилых домах, вообще запрещается торговля алкопродукцией. А общепит может продолжить продавать, если имеет зал площадью в 50 кавадратных метров и соблюдает установленное время продажи.

Под действие нового закона попадают более 400 объектов - как магазины, так и «наливайки» республики. Возможно, часть из них закроется, потеряв алкогольный ассортимент. А пока алколицензиаты должны внести корректировки в свои лицензии на торговлю. Сейчас им рассылаются уведомления о необходимости исключить объекты, которые больше не будут удовлетворять законодательным требованиям, с 1 марта. В отношении таких объектов хотят усилить контроль.

Прогноз властей, что новинка не приведет к заметному падению алкопродаж, конечно, огорчает. Складывается впечатление, что данный закон во многом «декоративный», не имеющий серьезного влияния на положение в алкоголизацией Бурятии.

Очевидно, в республике надо предпринимать новые меры по борьбе с алкоголизацией, но пока о таких ничего не слышно. Хотя можно было бы еще сильнее сократить время продажи алкоголя в течение суток, которое установлено на территории Бурятии.

Фото: Номер один