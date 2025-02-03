Общество 03.02.2025 в 12:44

В Бурятии исчезнет часть торговли алкоголем в жилых домах

Но большого эффекта на алкоголизацию населения это не окажет
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии исчезнет часть торговли алкоголем в жилых домах

С 1 марта 2025 г. в Бурятии вступает в силу закон о дополнительных запретах продажи алкоголя. Он коснется многоквартирных домов. Прежде всего это затронет интересы магазинов типа «Бристоль», «Красное и белое» и им подобных. Также это частично отразится на так называемых «наливайках», которые являются объектами общепита.

Как прогнозируют в правительстве Бурятии, после введения указанных ограничений объем продаж алкоголя в республике не очень сильно упадет. Кстати, по имеющейся информации за 9 месяцев прошлого года реализация алкоголя в регионе выросла к аналогичному периоду предшествующего года на три процента.

Магазинам, которые находятся в жилых домах, вообще запрещается торговля алкопродукцией. А общепит может продолжить продавать, если имеет зал площадью в 50 кавадратных метров и соблюдает установленное время продажи.

Под действие нового закона попадают более 400 объектов - как магазины, так и «наливайки» республики. Возможно, часть из них закроется, потеряв алкогольный ассортимент. А пока алколицензиаты должны внести корректировки в свои лицензии на торговлю. Сейчас им рассылаются уведомления о необходимости исключить объекты, которые больше не будут удовлетворять законодательным требованиям, с 1 марта. В отношении таких объектов хотят усилить контроль.

Прогноз властей, что новинка не приведет к заметному падению алкопродаж, конечно, огорчает. Складывается впечатление, что данный закон во многом «декоративный», не имеющий серьезного влияния на положение в алкоголизацией Бурятии.

Очевидно, в республике надо предпринимать новые меры по борьбе с алкоголизацией, но пока о таких ничего не слышно. Хотя можно было бы еще сильнее сократить время продажи алкоголя в течение суток, которое установлено на территории Бурятии.

 

Фото: Номер один

Теги
антиалкогольный закон Бурятия

Все новости

Забайкальцы попались полицейским Бурятии с 10 кг конопли
03.02.2025 в 13:46
Жителям Бурятии осталось продержаться неделю
03.02.2025 в 13:45
В Улан-Удэ разыгрывают ежегодные «социальные» гранты
03.02.2025 в 13:30
На границе Бурятии задержали партию контрабандного леса на 360 млн
03.02.2025 в 12:48
В Бурятии исчезнет часть торговли алкоголем в жилых домах
03.02.2025 в 12:44
В Улан-Удэ проверят котельные автоцентров
03.02.2025 в 12:40
Жители Бурятии могут заказать себе древесину с помощью онлайн-сервиса
03.02.2025 в 12:34
Почетные доноры в Бурятии получат повышенную выплату
03.02.2025 в 12:16
В Улан-Удэ задержали бессердечного вора
03.02.2025 в 12:05
Врать и не бояться - район снабжал правительство Бурятии ложной информацией о положении в ЖКХ
03.02.2025 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Забайкальцы попались полицейским Бурятии с 10 кг конопли
Собрав два мешка травы, они возвращались домой
03.02.2025 в 13:46
Жителям Бурятии осталось продержаться неделю
С 10 февраля морозы начнут отступать
03.02.2025 в 13:45
В Улан-Удэ разыгрывают ежегодные «социальные» гранты
Соответствующий конкурс по отбору проводит комитет по социальной политике мэрии
03.02.2025 в 13:30
На границе Бурятии задержали партию контрабандного леса на 360 млн
На нарушителей завели десятки уголовных дел
03.02.2025 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru