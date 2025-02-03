На границе Бурятии задержали партию контрабандного леса на 360 млн

В 2024 году Бурятская таможня возбудила 20 уголовных и почти 2,6 тысячи дел об административных правонарушениях. Юридические лица чаще всего незаконно вывозили лесоматериалы, а физические пытались незаконно переместить сильнодействующие вещества, дериваты животных, культурные ценности и иностранную валюту.

В таможне отметили, что из 20-ти возбужденных уголовных дел 11 открыты по фактам контрабанды лесоматериалов общим объемом 52 тысячи кубометров, стоимостью свыше 360 млн рублей.

- Четыре уголовных дела возбуждено по фактам незаконного вывоза из РФ почти 35 кг мускуса кабарги. Также из незаконного оборота изъято 1276 граммов сильнодействующего вещества – сибутрамин при его пересылке в международном почтовом отправлении. Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам контрабанды юаней, пересчет на рубли составил более 4 млн рублей, - комментируют в пресс-службе Бурятской таможни.

В 2024 году количество административных правонарушений увеличилось на 6,5%. Чаще всего нарушителями выступали физлица, а предметами правонарушений в основном были сигареты, алкогольные напитки, товары народного потребления и продукты питания.

Помимо этого, в 2024 году выявлено 5 фактов незаконного перемещения культурных ценностей, 6 фактов незаконного перемещения валюты и 3 факта – ввоза контрафактных товаров.

- Поскольку большинство физических лиц пересекает границу на личных легковых авто, мы продолжаем выявлять факты нарушения сроков временного ввоза иностранными гражданами легкового транспорта, а также фиксируем случаи не вывоза временно ввезенных автомобилей в Монголию. За прошлый год было возбуждено 74 дела об АП по фактам не вывоза легковых автомобилей в установленные сроки временного ввоза, - рассказывает начальник Бурятской таможни Иван Бурлака.

Он также напомнил, что иностранцы имеют право временно ввозить на территорию России легковые транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, на срок своего временного пребывания на территории России, но не более 1 года. При этом указанный временно ввезенный автомобиль не должен передаваться во владение или пользование гражданину России.

В таможне обратили внимание граждан, что Монголия является страной с неблагоприятной эпизоотической обстановкой, поэтому ввоз любой продукции животноводческого происхождения запрещен.

Фото: loon.site