В Улан-Удэ разыгрывают ежегодные «социальные» гранты

Социально ориентированные НКО могут получить из бюджета г. Улан-Удэ субсидии на свои проекты. С сегодняшнего дня стартовал прием заявок. Закончится прием 4 марта, включительно.

В мэрии подчеркивают, что с нынешнем году заявки будут принимать только через сайт администрации г. Улан-Удэ - во вкладке «Социальная и молодежная политика», с помощью электронных форм. До этого организаторы могли принимать заявки и нарочно. Однако теперь все только онлайн.

В апреле заявки будут оцениваться, затем пройдет подписание положенных документов с победителями. Реализация проектов НКО предусматривается в срок с 21 апреля до 21 октября, т. е. в течение шести месяцев.

Приоритетными направлениями организаторы указывают патриотическое воспитание подрастающего поколения, демографию, развитие всех форм поддержки семьи и ее статуса, поддержка материнства и детства, в т. ч. для лиц в трудной жизненной ситуации. Также в приоритете формирование, пропаганда здорового образа жизни, а также активного долголетия.

Максимальный размер гранта составляет 250 тыс. рублей, но в зависимости от конкретного проекта сумма может быть и меньше. Этот конкурс проводится в столице республики уже около десяти лет. Ежегодно победителями становятся 10 проектов НКО.

В прошлом году было 18 заявок. «Мы открыты для всех», - отмечают организаторы конкурса для «социальных» НКО.

Фото: Номер один