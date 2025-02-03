Общество 03.02.2025 в 13:46

Забайкальцы попались полицейским Бурятии с 10 кг конопли

Собрав два мешка травы, они возвращались домой
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Текст: Елена Кокорина
Забайкальцы попались полицейским Бурятии с 10 кг конопли

Жители Забайкальского края вдоволь запаслись коноплей на полях Мухоршибирского района Бурятии, собрав около 10 кг дурман-травы. Довольные своим уловом забайкальцы уже возвращались домой, как неожиданно сами стали уловом местных полицейских, которые остановили их для проверки.

Автомобиль задержали ночью 1 февраля на автодороге Мухоршибирь – Балта.

- В салоне машины полицейские обнаружили два мешка с растительной массой, с характерным запахом наркотического вещества. Все это принадлежало водителю и пассажиру из Забайкальского края 29-ти и 20-ти лет.  По результатам проведенного экспертами-криминалистами исследования установлено, что изъятое является марихуаной общей массой около 10 кг, - рассказали в МВД республики.

По словам молодых людей, коноплю они заготовили для личного употребления. Ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Оба в данное время нигде не работают.

Наркотическое средство изъято. Возбуждены уголовные дела.

Фото: loon.site

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