В Улан-Удэ женщине с редким заболеванием бесплатно выдадут лекарства на 33 миллиона рублей

В Улан-Удэ прокуратура вступилась за горожанку, которую не обеспечивали льготными лекарствами.Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина страдает редким заболеванием и нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате. Медикамент является для нее жизненно необходимым и по закону должен выдаваться ей бесплатно. Для его приобретения в течение года требуются более 33 млн рублей.«Для защиты прав инвалида прокурор обратился в суд с иском об обязании регионального министерства здравоохранения и медицинского учреждения своевременно и в полном объеме обеспечить лекарством пациента. Суд иск удовлетворил», - сообщили в прокуратуре.