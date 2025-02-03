Общество 03.02.2025 в 14:11

В Улан-Удэ женщине с редким заболеванием бесплатно выдадут лекарства на 33 миллиона рублей

Такое решение принял суд
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ женщине с редким заболеванием бесплатно выдадут лекарства на 33 миллиона рублей
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ прокуратура вступилась за горожанку, которую не обеспечивали льготными лекарствами.

Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина страдает редким заболеванием и нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате. Медикамент является для нее жизненно необходимым и по закону должен выдаваться ей бесплатно. Для его приобретения в течение года требуются более 33 млн рублей.

«Для защиты прав инвалида прокурор обратился в суд с иском об обязании регионального министерства здравоохранения и медицинского учреждения своевременно и в полном объеме обеспечить лекарством пациента. Суд иск удовлетворил», - сообщили в прокуратуре.
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