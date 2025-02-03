В Улан-Удэ навсегда изменят маршрут двух автобусов

С 4 февраля в Улан-Удэ изменят движение двух городских автобусов. Маршрут №25 продлят, а №46 добавят остановку.

- С целью повышения качества транспортного обслуживания маршрут №25 будет продлен до мкр. Лазо, а на маршруте №46А будет осуществляться заезд на остановку ул. Асеева. В связи с корректировкой схем маршрутов №25 и 46А будет произведена и корректировка графиков движения, - сообщили в МУП «Городские маршруты».

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

- Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни, - добавили в ведомстве.



Фото: Номер один и МУП «Городские маршруты»