Директор гимназии из Бурятии станет участником федерального шоу

Директора гимназии №14 Алексея Тихонова покажут на федеральном канале НТВ. Он сразится в интеллектуальном шоу «Своя игра».

Новостью поделились в телеграм-канале Комитета по образованию г. Улан-Удэ.

- В ближайшую субботу, 8 февраля, на канале НТВ в интеллектуальной передаче «Своя игра» покажут эфир с участием директора гимназии №14 Улан-Удэ Алексея Леонидовича Тихонова. Обязательно смотрите эфир или его запись и становитесь умнее, - пишут в группе Комитета.

Фото: предоставлено Комитетом по образованию г. Улан-Удэ