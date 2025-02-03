Общество 03.02.2025 в 14:45
Директор гимназии из Бурятии станет участником федерального шоу
Шоу «Своя игра» покажут на НТВ 8 февраля
Текст: Елена Кокорина
Директора гимназии №14 Алексея Тихонова покажут на федеральном канале НТВ. Он сразится в интеллектуальном шоу «Своя игра».
Новостью поделились в телеграм-канале Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
- В ближайшую субботу, 8 февраля, на канале НТВ в интеллектуальной передаче «Своя игра» покажут эфир с участием директора гимназии №14 Улан-Удэ Алексея Леонидовича Тихонова. Обязательно смотрите эфир или его запись и становитесь умнее, - пишут в группе Комитета.
Фото: предоставлено Комитетом по образованию г. Улан-Удэ
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