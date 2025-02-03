Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ. Уход за растениями у городских лесничих будет в приоритете.

Общее количество саженцев, в том числе крупномерных, и сеянцев, которые высадят в этом году, составит 8 622 штуки. 5 113 саженцев используют для досадки. Из них 2 323 крупномера предоставят подрядчики по итогам торгов, 2 790 - заготовка МБУ «Городское лесничество» и из питомника, 2500 саженцы и сеянцы в зону доращивания. Для сезонного озеленения в кадках приобретут девять крупномерных кустарников.

– Весной планируем акцию с общественностью по озеленению горы Батарейная. Здесь кошение нужно оставить за нами, чтоб не повредить саженцы. Также посадки предлагаем провести в скверах, где расположены памятники участников Великой Отечественной войны, – сказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Цветочное оформление Улан-Удэ будет выполнено с помощью однолетних и многолетних растений. Всего будет озеленено более 9 тыс. м² однолетниками и более 500 м² многолетниками. Планируется приобрести 250 новых навесных вазонов. По 100 в Октябрьском и Советском районах, 50 в Железнодорожном районе. Таким образом, в городе появится 500 односторонних кашпо, 50 двусторонних и 100 «черепашек».

В 2024 году сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 6480 саженцев деревьев и кустарников, из которых 3000 получены из питомника и заготовленные собственными силами.

– На начало 2019 года площадь озеленённых территорий на одного человека составляла 3,9 м². К концу 2023 года этот показатель достиг плановых 10 м². Теперь главная задача — сохранить существующие зелёные насаждения и заменить не прижившиеся или повреждённые саженцы, высаженные в рамках программы «Зелёный город». Просим районные администрации контролировать работу подрядчиков, чтобы они сохраняли зелёные насаждения при кошении травы на общественных территориях, – отметила Светлана Григорьева.

Фото: Номер один