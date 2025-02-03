Общество 03.02.2025 в 14:53

Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ

Уход за растениями у городских лесничих будет в приоритете
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ

Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ. Уход за растениями у городских лесничих будет в приоритете. 

Общее количество саженцев, в том числе крупномерных, и сеянцев, которые высадят в этом году, составит 8 622 штуки. 5 113 саженцев используют для досадки. Из них 2 323 крупномера предоставят подрядчики по итогам торгов, 2 790 - заготовка МБУ «Городское лесничество» и из питомника, 2500 саженцы и сеянцы в зону доращивания. Для сезонного озеленения в кадках приобретут девять крупномерных кустарников.

– Весной планируем акцию с общественностью по озеленению горы Батарейная. Здесь кошение нужно оставить за нами, чтоб не повредить саженцы. Также посадки предлагаем провести в скверах, где расположены памятники участников Великой Отечественной войны, – сказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Цветочное оформление Улан-Удэ будет выполнено с помощью однолетних и многолетних растений. Всего будет озеленено более 9 тыс. м² однолетниками и более 500 м² многолетниками. Планируется приобрести 250 новых навесных вазонов. По 100 в Октябрьском и Советском районах, 50 в Железнодорожном районе. Таким образом, в городе появится 500 односторонних кашпо, 50 двусторонних и 100 «черепашек».

В 2024 году сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 6480 саженцев деревьев и кустарников, из которых 3000 получены из питомника и заготовленные собственными силами.

– На начало 2019 года площадь озеленённых территорий на одного человека составляла 3,9 м². К концу 2023 года этот показатель достиг плановых 10 м². Теперь главная задача — сохранить существующие зелёные насаждения и заменить не прижившиеся или повреждённые саженцы, высаженные в рамках программы «Зелёный город». Просим районные администрации контролировать работу подрядчиков, чтобы они сохраняли зелёные насаждения при кошении травы на общественных территориях, – отметила Светлана Григорьева.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ влюбленная пара экс-заключенных куролесила на всю катушку
03.02.2025 в 15:40
Жители Бурятии посоревнуются в Лыжне России-2025
03.02.2025 в 15:21
В Бурятии запустили марафон по сбору книг
03.02.2025 в 15:09
Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ
03.02.2025 в 14:53
Директор гимназии из Бурятии станет участником федерального шоу
03.02.2025 в 14:45
В Бурятии будут судить главу
03.02.2025 в 14:40
В Улан-Удэ женщине с редким заболеванием бесплатно выдадут лекарства на 33 миллиона рублей
03.02.2025 в 14:11
В Улан-Удэ навсегда изменят маршрут двух автобусов
03.02.2025 в 14:06
Забайкальцы попались полицейским Бурятии с 10 кг конопли
03.02.2025 в 13:46
Жителям Бурятии осталось продержаться неделю
03.02.2025 в 13:45
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Бурятии запустили марафон по сбору книг
Книги пойдут в дома-интернаты для пожилых и инвалидов
03.02.2025 в 15:09
Директор гимназии из Бурятии станет участником федерального шоу
Шоу «Своя игра» покажут на НТВ 8 февраля
03.02.2025 в 14:45
В Улан-Удэ женщине с редким заболеванием бесплатно выдадут лекарства на 33 миллиона рублей
Такое решение принял суд
03.02.2025 в 14:11
В Улан-Удэ навсегда изменят маршрут двух автобусов
По-новому они начнут ездить с 4 февраля
03.02.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru