Общество 03.02.2025 в 15:09

В Бурятии запустили марафон по сбору книг

Книги пойдут в дома-интернаты для пожилых и инвалидов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии запустили марафон по сбору книг

Министерство социальной защиты населения Бурятии запустило марафон по сбору книг для библиотек учреждений социального обслуживания детей, пожилых и инвалидов (возрастное ограничение 6+). Акция продлится с 27 января по 1 мая 2025 года.

- Библиотерапия помогает развитию личности и адаптирует ее к новым условиям. К примеру, в рамках прошлой акции в 2022 году было собрано более 14 тысяч книг, из которых 5 тысяч доставили волонтёры в учреждения для пожилых и инвалидов, - рассказали организаторы акции.

Книги можно привезти по адресу: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14 - Управление социальной защиты населения, а также в отделы социальной защиты и центры поддержки по месту жительства.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site



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