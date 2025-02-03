В Бурятии запустили марафон по сбору книг

Министерство социальной защиты населения Бурятии запустило марафон по сбору книг для библиотек учреждений социального обслуживания детей, пожилых и инвалидов (возрастное ограничение 6+). Акция продлится с 27 января по 1 мая 2025 года.

- Библиотерапия помогает развитию личности и адаптирует ее к новым условиям. К примеру, в рамках прошлой акции в 2022 году было собрано более 14 тысяч книг, из которых 5 тысяч доставили волонтёры в учреждения для пожилых и инвалидов, - рассказали организаторы акции.

Книги можно привезти по адресу: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14 - Управление социальной защиты населения, а также в отделы социальной защиты и центры поддержки по месту жительства.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site