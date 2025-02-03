Швеи из Бурятского театра сшили жилеты для волонтеров госпиталей

Бурятский театр оперы и балета сшил жилеты для волонтёров, работающих в госпиталях Санкт-Петербурга.

- Жилеты с бурятским орнаментом и надписью «Бурятия» отправились в Санкт-Петербург. Теперь волонтёров из нашей республики будет видно сразу, - рассказали в театре.

Пошивочный цех Бурятского государственного академического театра оперы и балета сшил удобные жилеты для волонтёров. Они обратились именно с такой просьбой во время поездки министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой и руководителей учреждений культуры в Санкт-Петербург с целью узнать потребность раненых в госпиталях и тех людей, которые им помогают.

- Они с любовью готовят и приносят еду, поддерживают наших бойцов в госпиталях в Санкт-Петербурге. Мы сшили для них такие жилетки. Сзади вышили «Бурятия», чтобы было видно издалека. Когда мы ездили к ним в сентябре, они говорили о том, что это очень важно для них. Волонтёры не всегда знают, где лежат выходцы из Бурятии, а так сами бойцы могут их увидеть и позвать, - говорит директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Бурятский театр оперы и балета регулярно выступает в госпиталях, артисты выезжают в составе концертных бригад в зону проведения СВО. Дети и члены семей военнослужащих посещают спектакли бесплатно. А сотрудники художественных мастерских на постоянной основе шьют маскировочные сети.

Фото: Бурятский оперный театр