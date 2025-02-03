Общество 03.02.2025 в 15:50

В Бурятии банк спас дедушку от мошенницы

72-летний инвестор тряхнул стариной и рискнул накоплениями
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии банк спас дедушку от мошенницы

72-летний улан-удэнец чуть не лишился 330 тысяч рублей, попытавшись заработать на инвестициях. Очарованный молодым голосом мошенницы, мужчина был очень близок к тому, чтобы отдать ей все свои сбережения, но на его счастье банк заблокировал перевод, посчитав операцию подозрительной.

30 января мужчина в полицию и рассказал, что в мессенджере ему позвонила девушка и предложила заработать денег на инвестировании.

- Чтобы приумножить имеющийся у него доход пенсионер решил «попробовать».По её указанию он включил демонстрацию экрана, установил необходимое мобильное приложение и пополнил счёт на 11 тысяч рублей. Видя в личном кабинете увеличивающиеся суммы прибыли, он подумал, что стал неплохо зарабатывать, и вложил ещё 10 тысяч рублей.
Злоумышленница отметила, что при крупных взносах его доход вырастет кратно, и спросила, располагает ли горожанин такой возможностью. Тот признался, что на его сберегательном счёте лежит 200 тысяч рублей и 140 тысяч есть на кредитке, - рассказывают в МВД.

Услышав это, мошенница начала говорить, что клиент сможет зарабатывать по 60 тысяч рублей в день, если перечислит эти суммы. Мужчина так и сделал, осуществив перевод 330 тысяч рублей, однако банк операцию заблокировал, посчитав подозрительной.
- Когда девушка посоветовала мужчине найти другие средства, он наконец смекнул с кем имеет дело. Таким образом потерял пенсионер 21 тысячу рублей, но 330 тысяч все же спас, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенники

Все новости

24-летний капитан из Бурятии представлен к званию Героя России посмертно
03.02.2025 в 16:51
В Улан-Удэ задержали злостных алиментщиков
03.02.2025 в 16:23
Глава Бурятии принял отставку министра
03.02.2025 в 16:12
В Бурятии банк спас дедушку от мошенницы
03.02.2025 в 15:50
Швеи из Бурятского театра сшили жилеты для волонтеров госпиталей
03.02.2025 в 15:45
В Улан-Удэ влюбленная пара экс-заключенных куролесила на всю катушку
03.02.2025 в 15:40
Жители Бурятии посоревнуются в Лыжне России-2025
03.02.2025 в 15:21
В Бурятии запустили марафон по сбору книг
03.02.2025 в 15:09
Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ
03.02.2025 в 14:53
Директор гимназии из Бурятии станет участником федерального шоу
03.02.2025 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
24-летний капитан из Бурятии представлен к званию Героя России посмертно
Комбат Донир Цыденов погиб в бою, проявив мужество и отвагу
03.02.2025 в 16:51
Швеи из Бурятского театра сшили жилеты для волонтеров госпиталей
Волонтеры помогают в госпиталях раненым на СВО, готовят и приносят еду, морально поддерживают
03.02.2025 в 15:45
В Бурятии запустили марафон по сбору книг
Книги пойдут в дома-интернаты для пожилых и инвалидов
03.02.2025 в 15:09
Более 8 тысяч деревьев высадят в этом году в Улан-Удэ
Уход за растениями у городских лесничих будет в приоритете
03.02.2025 в 14:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru