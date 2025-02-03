В Бурятии банк спас дедушку от мошенницы

72-летний улан-удэнец чуть не лишился 330 тысяч рублей, попытавшись заработать на инвестициях. Очарованный молодым голосом мошенницы, мужчина был очень близок к тому, чтобы отдать ей все свои сбережения, но на его счастье банк заблокировал перевод, посчитав операцию подозрительной.

30 января мужчина в полицию и рассказал, что в мессенджере ему позвонила девушка и предложила заработать денег на инвестировании.

- Чтобы приумножить имеющийся у него доход пенсионер решил «попробовать».По её указанию он включил демонстрацию экрана, установил необходимое мобильное приложение и пополнил счёт на 11 тысяч рублей. Видя в личном кабинете увеличивающиеся суммы прибыли, он подумал, что стал неплохо зарабатывать, и вложил ещё 10 тысяч рублей.

Злоумышленница отметила, что при крупных взносах его доход вырастет кратно, и спросила, располагает ли горожанин такой возможностью. Тот признался, что на его сберегательном счёте лежит 200 тысяч рублей и 140 тысяч есть на кредитке, - рассказывают в МВД.

Услышав это, мошенница начала говорить, что клиент сможет зарабатывать по 60 тысяч рублей в день, если перечислит эти суммы. Мужчина так и сделал, осуществив перевод 330 тысяч рублей, однако банк операцию заблокировал, посчитав подозрительной.

- Когда девушка посоветовала мужчине найти другие средства, он наконец смекнул с кем имеет дело. Таким образом потерял пенсионер 21 тысячу рублей, но 330 тысяч все же спас, - добавили в полиции.

Фото: loon.site