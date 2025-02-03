24-летний капитан из Бурятии представлен к званию Героя России посмертно

30 января 2025 года в ходе боев в районе села Великая Новосёлка погиб командир мотострелкового батальона 127-й дивизии 5-й армии (ГВ «Восток») капитан Донир Цыденов.Донир Цыденов родился 8 ноября 2000 года в селе Усть-Эгита Еравнинского района третьим ребенком в многодетной семье. В 2008 году пошел в 1-й класс Усть-Эгитуйской средней школы, которую окончил в 2018 году. Во время учебы награждался грамотами за особые успехи и высокие результаты в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах.Донир с детства занимался вольной борьбой. Неоднократно становился чемпионом и призером районных, республиканских, всероссийских турниров. Донир - бронзовый призер Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза, генерал-майора И.В. Балдынова, серебряный призер республиканского турнира памяти Героя Советского Союза, гвардии капитана Дармы Жанаева, абсолютный чемпион районного праздника «Наадан-сурхарбаан-2018» среди юношей, «Наадан-сурхарбаан-2023» среди мужчин. Увлекался легкой атлетикой и спортивной гимнастикой, занимал призовые места в районных соревнованиях и олимпиадах по физической культуре. Всегда был серьёзным, добросовестным, отзывчивым, трудолюбивым. Был верным другом.После окончания средней школы Донир поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. За время обучения зарекомендовал себя как добросовестный дисциплинированный курсант, достигший значительных успехов в учебе и спорте. Был награжден дипломом 1 степени в турнире по армейскому рукопашному бою и стал бронзовым призером Всероссийского турнира по рукопашному бою в Уссурийске. Является кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.30 июля 2022 года Донир получил диплом об успешном окончании училища. После завершения учебы был направлен в зону СВО, где мужественно выполнял свой воинский долг: обучал солдат военному делу, выходил на боевые задачи. В декабре 2022 года получил ранение, затем прошел реабилитацию и летом 2023 года вернулся в строй.За время службы Донир был неоднократно награжден медалями: «За боевые отличия», «За храбрость» II степени, «Участнику специальной военной операции». Дважды награждался медалью «За отвагу».9 мая 2024 года за самоотверженность в службе, инициативу и высокий профессионализм был награжден грамотой от командующего пятой армии.Донир Цыденов погиб 30 января 2025 года в ходе выполнения боевых задач, показав пример мужества и самоотверженности, проявив себя как настоящий защитник Отечества.За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России в боевых действиях, капитан Донир Цыденов представлен к званию Героя России (посмертно).