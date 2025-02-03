В Бурятии началась подготовка к празднованию 80-летия Победы в ВОВ

В Бурятии началась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Представители учебных заведений, молодежных и детских организаций обсудили празднование юбилея Победы.

- В республике создан Оргкомитет по проведению праздничных мероприятий, включающий также помощь ветеранам, главные культурные события и так далее. Мы же собрались, чтобы обсудить именно те мероприятия, которые планируются детскими и молодежными организациями. Наша задача – вовлечь в них как можно больше детей и подростков, обеспечить им должное информационное освещение. Наши мероприятия должны быть проведены так, чтоб нашли отклик в каждом ребенке и каждом молодом человеке, - отметила замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Ирина Доржиева.

Мероприятия, посвященные 80-летию Победы, стартовали 9 декабря 2024 года. В план вошли традиционные акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Бессмертный полк, Бессмертный автополк и другие (возрастное ограничение 0+).

Кроме того, новые, например, в режиме подкастов будут проходить диалоги с ребятами с СВО.

Также утвержден единый хэштэг - #Победа80МолодежьБурятии.

Фото: Номер один