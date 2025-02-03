В заказниках Бурятии считают копытных, пернатых и пушистых

В заказниках регионального значения продолжается зимний маршрутный учёт. Госинспекторы Бурятии по следам зверей пытаются определить их количество.

Инспектор из Прибайкальского заказника Андрей Быков спустя несколько дней после выхода на маршрут повстречал множество следов и лосей, и лисиц, и зайцев.

- Наблюдается увеличение популяции лося. Кормовая база здесь хорошая - отмечает госинспектор.

А вот цифры по данным прошлогоднего зимнего маршрутного учета. В заказниках регионального значения обитает: 1514 куропаток, 1873 благородных оленя, кабарга – 361 особь, сибирская косуля – 1977 особей, соболь - 446, заяц-беляк – 2272 и 3344 белки.

Напомним, что зимний маршрутный учет в Бурятии на территориях заказников регионального значения начался с 15 января и закончится лишь весной, 10 марта. Чтобы понять сколько же в заказниках обитает копытных, пушных животных и птиц, инспекторам предстоит пройти 2400 маршрутов и в итоге прошагать более 24 тысяч километров.

Фото: loon.site