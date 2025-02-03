Власти Бурятии рассказали, какие дороги и мосты будут ремонтировать в этом году

В этом году в Бурятии по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 89 км региональных и местных дорог и 25 мостов. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Как рассказал зампред, ремонт объектов, стартовавших в предыдущие годы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», будет продолжен с сохранением сроков завершения работ уже по новому нацпроекту.Так, в Баргузинском районе продолжится ремонт участка с 315 по 325 км и начнутся работы с 360 по 369 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан.В Баунтовском районе продолжится ремонт участка 438-448 км автодороги Улан-Удэ – Романовка - Чита.В Бичурском районе приступят ко второму этапу капремонта с 34 по 51 км автодороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта и к завершающим работам на мосту в селе Бичура (81 км).В Джидинском районе начнется ремонт нового участка дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией со 159 по 169-й км и капремонт моста через реку Гэгэтуй на 119-м км этой трассы.В Еравнинском районе работы продолжатся на переходящих объектах - участках 200-234 км и 357-387 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Также капремонт стартует на участке 234-264 км и на мосту через реку Холой (356 км).В Заиграевском районе продолжится ремонт с 16 по 26 км и стартуют работы на участке с 58 по 78 км дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита. Также в этом году планируется начать ремонт на 12 км, 25-40 км дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы – Хоринск и ремонт подъезда к селу Нижние Тальцы от региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск.В Закаменском районе приступят ко второму этапу ремонта автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией на участке 250-260 км. Также дорожники начнут капремонт моста через реку Улекчин (204 км) и продолжат капремонт моста через реку Джида в селе Михайловка.В Кабанском районе начнется капремонт участка дороги Тресково - Шергино - Оймур – Заречье и капремонт моста через реку Телья на 10-м км.В Кижингинском районе приступят к ремонту участка 150-177 км дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск и капремонту 35 км дороги Ушхайта – Новокижингинск - граница с Забайкальским краем.В Курумканском районе капитально отремонтируют мост на 487-м км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан.В Муйском районе ремонт пройдет на 283-290 и 258-268 км автодороги Северо-Байкальск - Новый Уоян -Таксимо.В Мухоршибирском районе заасфальтируют сразу несколько гравийных участков дороги Улан-Удэ – Николаевский – Подлопатки – Тарабагатай - Окино-Ключи. Это 99-100, 111-115, 127-128 и 132-133 км. Также продолжится капремонт моста через реку Заганка в селе Новый Заган.В Окинском районе приступят к капремонту мостов на дороге Монды - Орлик, а также к ремонту моста через реку Горная речка на 124 км.В Прибайкальском районе завершат капремонт 4-17 км дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино. Стартуют работы в селе Горячинск (подъезд от трассы к курорту и источнику). Также начнется ремонт двух мостов на дороге Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан через реки Налимовка и Хаим.В Северо-Байкальском районе запланирован ремонт автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо с 249 по 253 км и ремонт двух мостов через реку Большая Дзелинда (93 км) и через ручей Глыбовый (156 км).В Селенгинском районе приступят к ремонту участка с 0 по 60 км дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией.Ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжится и на дорогах Улан-Удэнской агломерации.В селе Нижний Саянтуй приступят к капитальному ремонту улиц Партизанская и Путейная, в селе Вознесеновка - Саянтуйская и Степная.В Ошурково отремонтируют улицы Центральная и Школьная.В Турунтаево капитально отремонтируют дорогу по улице Российская.В Улан-Удэ планируется ремонт автодорог по улицам Мерецкова, Учебная, Светлая, Пушкина (от Юного Коммунара до Хоца-Намсараева), Стартовая до границы города, Бабушкина (от БКМ до Трубачеева нечетная сторона).В этом году в нацпроект «Инфраструктура для жизни» включены еще 3 малые агломерации: Гусиноозерская, Кяхтинская и Северобайкальская.В Гусиноозерске приступят к капитальному ремонту улиц Проезжей, Спортивной, Кузнецова, Школьной, Карла Маркса, Пушкина - пер. Больничный. В Кяхте работы запланированы на трех дорогах по улицам Маскова, Батурина, Советская. В Северобайкальской агломерации запланирован ремонт дороги по улице Полиграфов.