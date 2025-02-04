Общество 04.02.2025 в 09:09

Лед на Байкале остается тонким и опасным

Его замеры проводили в Баргузинском заповеднике Бурятии
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Лед на Байкале остается тонким и опасным

Лед на Байкале в Баргузинском заповеднике все еще тонок и опасен. Местами его толщина составляет всего 10 см, вместо положенных 48 см, поэтому всем путешественникам и рыболовам-любителям рекомендуют не торопиться и дождаться формирования устойчивого ледового покрова, а также официального открытия ледовых переправ.

Между тем, в заповеднике стартовала зимняя навигация и с помощью аэролодки для охраны территории туда были доставлены государственные инспекторы.

- В Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике официально открылся зимний навигационный период и 31 января первая группа госинспекторов ФГБУ «Заповедное Подлеморье» успешно прибыла на территорию полевой базы «Давша». Доставка сотрудников осуществлялась с помощью аэролодки. Из-за сложной ледовой обстановки и низких температур маршрут до отдалённой базы требует высокой координации между службами. Своевременное прибытие инспекторов критически важно для охраны территории и наблюдения за популяциями животных, включая баргузинского соболя – символа заповедника, – отметил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

В течение зимнего сезона инспекторы займутся патрулированием территории, предотвращением браконьерства, а также учётом численности животных. Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением охранного режима заповедника.

Фото: Номер один

 

Теги
лед байкал

Все новости

В Бурятии вакцинируют каждую свинью
04.02.2025 в 09:56
Житель Бурятии неожиданно обогатился после генеральной уборки
04.02.2025 в 09:40
«Горка ведёт прямо на дорогу»
04.02.2025 в 09:34
За вейп оштрафуют на 2 миллиона
04.02.2025 в 09:29
В Бурятии жители Сотниково взывают к Бастрыкину
04.02.2025 в 09:24
Лед на Байкале остается тонким и опасным
04.02.2025 в 09:09
Трудовые права на удаленке
04.02.2025 в 09:00
В Бурятии нехватку рабочих рук компенсируют иностранцами
04.02.2025 в 06:00
Буряад театр устроит флешмоб в первый день Сагаалгана
03.02.2025 в 17:29
Власти Бурятии рассказали, какие дороги и мосты будут ремонтировать в этом году
03.02.2025 в 17:22
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Бурятии вакцинируют каждую свинью
Масштабная кампания затронет частный и промышленный сектор
04.02.2025 в 09:56
Житель Бурятии неожиданно обогатился после генеральной уборки
Опасную находку он сдал и получил вознаграждение
04.02.2025 в 09:40
За вейп оштрафуют на 2 миллиона
В Бурятии продажа несовершеннолетним электронных сигарет приведет к разорению бизнеса  
04.02.2025 в 09:29
В Бурятии жители Сотниково взывают к Бастрыкину
В селе уже более 6 лет обрушается берег Селенги
04.02.2025 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru