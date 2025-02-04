Лед на Байкале остается тонким и опасным

Лед на Байкале в Баргузинском заповеднике все еще тонок и опасен. Местами его толщина составляет всего 10 см, вместо положенных 48 см, поэтому всем путешественникам и рыболовам-любителям рекомендуют не торопиться и дождаться формирования устойчивого ледового покрова, а также официального открытия ледовых переправ.

Между тем, в заповеднике стартовала зимняя навигация и с помощью аэролодки для охраны территории туда были доставлены государственные инспекторы.

- В Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике официально открылся зимний навигационный период и 31 января первая группа госинспекторов ФГБУ «Заповедное Подлеморье» успешно прибыла на территорию полевой базы «Давша». Доставка сотрудников осуществлялась с помощью аэролодки. Из-за сложной ледовой обстановки и низких температур маршрут до отдалённой базы требует высокой координации между службами. Своевременное прибытие инспекторов критически важно для охраны территории и наблюдения за популяциями животных, включая баргузинского соболя – символа заповедника, – отметил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

В течение зимнего сезона инспекторы займутся патрулированием территории, предотвращением браконьерства, а также учётом численности животных. Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением охранного режима заповедника.

Фото: Номер один