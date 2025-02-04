Общество 04.02.2025 в 09:24

В Бурятии жители Сотниково взывают к Бастрыкину

В селе уже более 6 лет обрушается берег Селенги
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии жители Сотниково взывают к Бастрыкину
Фото: Следственный комитет России
К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через его приемную «ВКонтакте» вновь обратилась жительница села Сотниково. Она обратила внимание на ситуацию в ДНТ «Респект», дома в котором расположены на берегу Селенги. Там уже более шести лет обрушается берег, что создает угрозу разрушения домов и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, среди которых многодетные семьи с детьми-инвалидами. В настоящее время расстояние от ближайшего дома до обрыва составляет всего три метра.

Еще в 2022 году суд обязал администрацию укрепить берег, однако работы выполнили некачественно. В результате береговая линия продолжает осыпаться. Неоднократные обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли.

В Следственном комитете Бурятии по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Халатность".

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в Информационном центре СК России.

Отметим, о проблемах жителей прибрежных домов властям хорошо известно. Еще в 2022 году прокуратура провела проверку в Сотниково и удостоверилось, что берег стремительно разрушается и под воду могут уйти целые улицы. Ведомство подало в суд на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения берега. Однако представители федерального агентства в суде поясняли, что выполнение мероприятий некапитального характера, к примеру, берегоукрепление, не решит проблему обрушения, а лишь повлечет неэффективное расходование бюджетных средств.

В итоге власти приняли решение о строительстве в селе защитной дамбы. В 2024 году ее проект был одобрен Госэкспертизой. Однако когда начнется само строительство, пока не известно.
Теги
сотниково Бастрыкин

Все новости

В Бурятии вакцинируют каждую свинью
04.02.2025 в 09:56
Житель Бурятии неожиданно обогатился после генеральной уборки
04.02.2025 в 09:40
«Горка ведёт прямо на дорогу»
04.02.2025 в 09:34
За вейп оштрафуют на 2 миллиона
04.02.2025 в 09:29
В Бурятии жители Сотниково взывают к Бастрыкину
04.02.2025 в 09:24
Лед на Байкале остается тонким и опасным
04.02.2025 в 09:09
Трудовые права на удаленке
04.02.2025 в 09:00
В Бурятии нехватку рабочих рук компенсируют иностранцами
04.02.2025 в 06:00
Буряад театр устроит флешмоб в первый день Сагаалгана
03.02.2025 в 17:29
Власти Бурятии рассказали, какие дороги и мосты будут ремонтировать в этом году
03.02.2025 в 17:22
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
В Бурятии вакцинируют каждую свинью
Масштабная кампания затронет частный и промышленный сектор
04.02.2025 в 09:56
Житель Бурятии неожиданно обогатился после генеральной уборки
Опасную находку он сдал и получил вознаграждение
04.02.2025 в 09:40
За вейп оштрафуют на 2 миллиона
В Бурятии продажа несовершеннолетним электронных сигарет приведет к разорению бизнеса  
04.02.2025 в 09:29
Лед на Байкале остается тонким и опасным
Его замеры проводили в Баргузинском заповеднике Бурятии
04.02.2025 в 09:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru