Общество 04.02.2025 в 09:24
В Бурятии жители Сотниково взывают к Бастрыкину
В селе уже более 6 лет обрушается берег Селенги
Текст: Андрей Константинов
К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через его приемную «ВКонтакте» вновь обратилась жительница села Сотниково. Она обратила внимание на ситуацию в ДНТ «Респект», дома в котором расположены на берегу Селенги. Там уже более шести лет обрушается берег, что создает угрозу разрушения домов и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, среди которых многодетные семьи с детьми-инвалидами. В настоящее время расстояние от ближайшего дома до обрыва составляет всего три метра.
Еще в 2022 году суд обязал администрацию укрепить берег, однако работы выполнили некачественно. В результате береговая линия продолжает осыпаться. Неоднократные обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли.
В Следственном комитете Бурятии по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Халатность".
«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в Информационном центре СК России.
Отметим, о проблемах жителей прибрежных домов властям хорошо известно. Еще в 2022 году прокуратура провела проверку в Сотниково и удостоверилось, что берег стремительно разрушается и под воду могут уйти целые улицы. Ведомство подало в суд на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения берега. Однако представители федерального агентства в суде поясняли, что выполнение мероприятий некапитального характера, к примеру, берегоукрепление, не решит проблему обрушения, а лишь повлечет неэффективное расходование бюджетных средств.
В итоге власти приняли решение о строительстве в селе защитной дамбы. В 2024 году ее проект был одобрен Госэкспертизой. Однако когда начнется само строительство, пока не известно.
Еще в 2022 году суд обязал администрацию укрепить берег, однако работы выполнили некачественно. В результате береговая линия продолжает осыпаться. Неоднократные обращения жителей в местную администрацию результатов не принесли.
В Следственном комитете Бурятии по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Халатность".
«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в Информационном центре СК России.
Отметим, о проблемах жителей прибрежных домов властям хорошо известно. Еще в 2022 году прокуратура провела проверку в Сотниково и удостоверилось, что берег стремительно разрушается и под воду могут уйти целые улицы. Ведомство подало в суд на Минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов, которые не приняли мер по предотвращению разрушения берега. Однако представители федерального агентства в суде поясняли, что выполнение мероприятий некапитального характера, к примеру, берегоукрепление, не решит проблему обрушения, а лишь повлечет неэффективное расходование бюджетных средств.
В итоге власти приняли решение о строительстве в селе защитной дамбы. В 2024 году ее проект был одобрен Госэкспертизой. Однако когда начнется само строительство, пока не известно.