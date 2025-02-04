Общество 04.02.2025 в 09:29

За вейп оштрафуют на 2 миллиона

В Бурятии продажа несовершеннолетним электронных сигарет приведет к разорению бизнеса  
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Текст: Иван Иванов
За вейп оштрафуют на 2 миллиона

Владимир Путин подписал закон о штрафах до 2 млн руб. за продажу детям вейпов и сигарет.

Подписан закон, серьезно ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение предусмотрен штраф: для юридических лиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс.

Президент также подписал закон о введении штрафов за продажу детям баллончиков со сжиженным газом, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки. Как отмечают эксперты, столь жёсткое наказание может привести к полному разорению бизнеса.

Впрочем, проблема приобщения несовершеннолетних к химическим веществам, вызывающих зависимости столь велика, что потребовала экстраординарных мер. Напомним, что в стране участились случаи гибели подростков от отравления электронными сигаретами. Кроме того ученые доказали: электронные сигареты вызывают рак и фиброз легких.


Фото: loon.site


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