За вейп оштрафуют на 2 миллиона

Владимир Путин подписал закон о штрафах до 2 млн руб. за продажу детям вейпов и сигарет.

Подписан закон, серьезно ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение предусмотрен штраф: для юридических лиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс.

Президент также подписал закон о введении штрафов за продажу детям баллончиков со сжиженным газом, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки. Как отмечают эксперты, столь жёсткое наказание может привести к полному разорению бизнеса.

Впрочем, проблема приобщения несовершеннолетних к химическим веществам, вызывающих зависимости столь велика, что потребовала экстраординарных мер. Напомним, что в стране участились случаи гибели подростков от отравления электронными сигаретами. Кроме того ученые доказали: электронные сигареты вызывают рак и фиброз легких.





Фото: loon.site