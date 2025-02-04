Общество 04.02.2025 в 09:40

Житель Бурятии неожиданно обогатился после генеральной уборки

Опасную находку он сдал и получил вознаграждение
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии неожиданно обогатился после генеральной уборки

Наведение чистоты в доме покойного родственника обернулась для жителя Хоринского района Бурятии находкой оружия. Несмотря на то, что ружье оказалось пригодным для стрельбы, он поспешил от него избавиться.

- В отделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии житель Хоринского района рассказал, что приехал в дом покойного родственника и во время уборки в подполье нашел запыленный мешок с огнестрельным оружием со следами коррозии. Из местной газеты он узнал, что оружие можно сдать в правоохранительные органы и получить вознаграждение, и решил добровольно отказаться от опасной находки, – рассказали в Росгвардии.

Росгвардейцы установили, что охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье 16-го калибра не зарегистрировано в базе данных и находится в исправном состоянии. После проведения экспертизы за добровольную сдачу незаконного оружия гражданину будет выплачено вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение по республиканской целевой программе в рамках добровольной сдачи незаконного оружия и боеприпасов.

Фото: Номер один

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