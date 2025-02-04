Общество 04.02.2025 в 09:56

В Бурятии вакцинируют каждую свинью

Масштабная кампания затронет частный и промышленный сектор
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вакцинируют каждую свинью
Фото: архив «Номер один»
В этом году в Бурятии пройдет масштабная вакцинация свиней. Это будет сделано для предотвращения распространения чумы среди животных.

Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, по состоянию на конец 2022 года в республике насчитывалось 163 тысячи свиней, из которых 139 тысяч содержатся на двух крупнейших свиноводческих комплексах.

«Чтобы обезопасить свиноводство от классической чумы свиней, в 2025 году запланирована масштабная вакцинация. Всего предусмотрено 572 тысяч вакцинаций, из которых 42 тысячи предназначены для свиней из частного сектора, а 530 тысяч — для промышленного сектора», - рассказали в ведомстве.

Помимо вакцинации, в планах проведение более двухсот диагностических исследований биоматериала от домашних свиней на наличие классической чумы.

Также Управление ветеринарии совместно с Бурприроднадзором планирует провести мониторинг наличия вируса классической чумы свиней среди диких животных. Это необходимо для предотвращения возможного распространения инфекции от диких животных к домашним.

Справка

Классическая чума свиней (КЧС) – это высокозаразное вирусное заболевание домашних и диких свиней, характеризующаяся высокой смертностью среди инфицированных животных, что может привести к значительным экономическим потерям.

Основные симптомы КЧС включают: повышение температуры тела, отказ от корма, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, понос и рвоту, а также слабость и угнетение.

Заболевание передается через прямой контакт с больными животными, а также через зараженные предметы, корм и воду. Вирус устойчив во внешней среде и может сохраняться в продуктах свиноводства долгое время.

Лечение классической чумы свиней не разработано, поэтому основным методом борьбы является профилактика, включающая вакцинацию, соблюдение санитарных норм и карантинные меры.
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