В Бурятии коррупционеров за взятки наказали рублем

Три юридических лица в Бурятии привлечены к административной ответственности за взятки. Суд наложил на виновных административные штрафы в общей сумме 1,5 млн рублей.

Накануне в республике подвели итоги работы прокуратуры в сфере противодействия коррупции.

- Правоохранительными органами на территории республики выявлены 242 коррупционных преступления, из них 97 фактов взяточничества. В основном преступления совершались в сферах распоряжения бюджетными средствами и осуществления закупок. За прошедший год для устранения нарушений закона коррупционной направленности, прокуратурой внесены 313 представлений и предъявлены 52 иска на общую сумму 90,3 млн рублей. По материалам проверок возбуждены 23 уголовных дела, - рассказали в прокуратуре республики.

Вместе с тем, выявлены 436 государственных и муниципальных служащих, допустивших нарушения, связанные с неисполнением антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, добавили в ведомстве.

Фото:loon.site