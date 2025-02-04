Безработного мужчину в Улан-Удэ отправят на 2 года в колонию

40-летнего безработного улан-удэнца за грабеж среди бела дня суд приговорил к двум годам лишения свободы. Пару лет в колонии-поселения мужчина проведет за то, что украл продукты из магазина.

- Установлено, что в июне 2023 года безработный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин на ул. Сахьяновой г. Улан-Удэ и похитил продукты. При выходе он был замечен администратором торговой точки, которая побежала за виновным, однако с похищенным он все же скрылся, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site