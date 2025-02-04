Жители Бурятии стали чаще жаловаться на санитарные нарушения

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии подвели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц за 2024 год.Так за прошлый год в адрес управления Роспотребнадзора по РБ поступило 9645 обращений граждан, из них устных – 5409, письменных – 4236. По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 4117 обращений, что выше на 29% по сравнению с 2023 годом. Наибольшее количество из них было связано с условиями воспитания и обучения детей – около 10%, организацией питания населения – 9,6%, качеством и безопасностью пищевых продуктов – 5,7%. Кроме того, достаточно обращений поступило по вопросам вакцинопрофилактики, условий проживания в жилых помещениях, отходов производства и потребления и др.Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав потребителей, составило 5501, из них большая часть касалась сферы розничной торговли - 56%, оказания услуг – 44%, в том числе в области бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства населения.По результатам рассмотрения всех обращений выдано 396 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, подано 28 исковых заявлений в суды. По остальным обращениям заявителям даны разъяснения согласно действующему законодательству.Таким образом, нарушений в республике становится все больше, что тревожит контролирующие ведомства.