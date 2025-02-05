Врунишки в галстуках

Так здорово сохранить внутреннего ребенка! Видимо, чиновники Селенгинского района слишком сильно поверили в это. Ведь в итоге они повели себя как второклассники, которые врут родителям и учителю о своих пакостях. Правда в данном случае из-за их пакостей может замерзнуть целый район.

В Селенгинском районе жители начали жаловаться на холод в квартирах. Приехала проверка. Обнаружила пьяных коммунальщиков, которые, вместо того, чтобы поддать градус домам, поддали его внутрь себя. Так сказать, чуток промахнулись.

Вопрос: кто допустил разгул? Ответ: местные власти. Чиновники из минстроя начали разбираться. И тут началось…

По докладам местных храбрецов, запас топлива у них был на 41 сутки. На самом деле - на три дня. В итоге врунишек, кажется, уволили, и сейчас все задаются вопросом: а может, и другие районы привирают?

Надо донести до больших «ребенков», сидящих в кожаных креслах, что аргументы «я больше не буду» и «не ставьте, пожалуйста, в угол» уже как минимум лет 40 не работают. И пора бы становиться взрослее.