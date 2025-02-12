Водительские права в 2025 году

Вопрос: «Что изменится в 2025 году для водителей?»

В 2025 году заканчивается срок действия водительских удостоверений, которые ранее продлевались автоматически. Также с 1 апреля перестанут действовать иностранные права у россиян, получивших гражданство год или более назад.

Кто должен поменять права в 2025 году? Водители с удостоверениями, в которых указан срок действия до конца 2022 года. Такие права Правительство продлевало до 2025 года. Владельцы иностранных водительских прав, которые год или более назад получили гражданство России, вид на жительство или разрешение на временное проживание. С 1 апреля 2025 года их иностранные права перестанут действовать — потребуется сдать теоретический экзамен и обменять права на российские. Россияне с иностранными правами, которые получили их во время длительного пребывания за рубежом. Важно: водительские удостоверения граждан Белоруссии продолжат действовать в России.

Независимо от срока. Даже если срок действия водительского удостоверения ещё не истёк, нужно обязательно получить новые права, если у вас изменились персональные данные — например, вы поменяли фамилию; изменилось состояние здоровья — к примеру, испортилось зрение; вы потеряли водительское удостоверение, его украли или оно пришло в негодность.

Если в вашем водительском удостоверении в графе срока действия стоит 2023, 2024 или 2025 год, менять его не придётся — права автоматически продлены на три года после указанной даты.

Ездить с недействительными правами нельзя — за это положен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Получить новое удостоверение можно в любом регионе России, независимо от места регистрации: в отделении ГИБДД, в МФЦ или через «Госуслуги». Размер госпошлины единый для всех регионов — 2 тыс. рублей.