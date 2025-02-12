Общество 12.02.2025 в 09:00

Водительские права в 2025 году

Что нового?
A- A+
Текст: Номер один
Водительские права в 2025 году

Вопрос: «Что изменится в 2025 году для водителей?»

В 2025 году заканчивается срок действия водительских удостоверений, которые ранее продлевались автоматически. Также с 1 апреля перестанут действовать иностранные права у россиян, получивших гражданство год или более назад.

Кто должен поменять права в 2025 году? Водители с удостоверениями, в которых указан срок действия до конца 2022 года. Такие права Правительство продлевало до 2025 года. Владельцы иностранных водительских прав, которые год или более назад получили гражданство России, вид на жительство или разрешение на временное проживание. С 1 апреля 2025 года их иностранные права перестанут действовать — потребуется сдать теоретический экзамен и обменять права на российские. Россияне с иностранными правами, которые получили их во время длительного пребывания за рубежом. Важно: водительские удостоверения граждан Белоруссии продолжат действовать в России.

Независимо от срока. Даже если срок действия водительского удостоверения ещё не истёк, нужно обязательно получить новые права, если у вас изменились персональные данные — например, вы поменяли фамилию; изменилось состояние здоровья — к примеру, испортилось зрение; вы потеряли водительское удостоверение, его украли или оно пришло в негодность.

Если в вашем водительском удостоверении в графе срока действия стоит 2023, 2024 или 2025 год, менять его не придётся — права автоматически продлены на три года после указанной даты.

Ездить с недействительными правами нельзя — за это положен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Получить новое удостоверение можно в любом регионе России, независимо от места регистрации: в отделении ГИБДД, в МФЦ или через «Госуслуги». Размер госпошлины единый для всех регионов — 2 тыс. рублей.

 

Теги
справбюро

Все новости

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
12.02.2025 в 10:16
Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии
12.02.2025 в 10:07
Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию
12.02.2025 в 09:46
Монголия нашла золотую жилу
12.02.2025 в 09:41
Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе
12.02.2025 в 09:30
Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника
12.02.2025 в 09:26
В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота
12.02.2025 в 09:16
В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм
12.02.2025 в 09:04
Водительские права в 2025 году
12.02.2025 в 09:00
В Бурятии появились рантье
12.02.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
Они касались самых разных сфер
12.02.2025 в 10:16
Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии
Они взломали личный мессенджер руководителя ведомства
12.02.2025 в 10:07
Монголия нашла золотую жилу
Страна планирует зарабатывать миллиарды долларов на туристах
12.02.2025 в 09:41
В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм
Теперь его видно не только днем, но и ночью
12.02.2025 в 09:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru