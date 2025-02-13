Скидки на авиабилеты для детей

Вопрос: «Правда ли, что теперь детям предоставляется скидка на авиаперелеты?»

Цырен Дамбаевич Р.

Да, теперь авиакомпании предоставляют скидку 50% на внутренние перелеты детей до 12 лет. Вот как определяется стоимость билетов на самолет.

1. Возраст до 2 лет. Бесплатно — один ребенок без отдельного места в полетах по России. Скидка 50% — для второго ребенка до 2 лет, который занимает отдельное место в полетах по России.

2. Возраст от 2 до 12 лет. Скидка 50% — на каждого ребенка указанного возраста в полетах по России. Исключение — тарифы первого класса и бизнес-класса.

Важно помнить, что дети должны иметь гражданство РФ. В остальных случаях размер скидки определяет авиакомпания.

3. Дети рядом с родителями. Теперь авиакомпании будут обязаны предоставить ребенку до 12 лет и сопровождающему соседние места, не разделенные проходом. Брать доплату за то, чтобы ребенка посадили рядом с родителями, запрещено.