Содержание трудового договора

Вопрос: «Что должно быть прописано в трудовом договоре?»

Виктор Петрович С.

При трудоустройстве внимательно изучите трудовой договор. Там должны быть прописаны следующие условия.

Должностные обязанности. Они должны быть описаны в договоре максимально подробно. Вас не могут заставить выполнять работу, которая в них не входит.

Условия труда. Проверьте, чтобы в тексте была информация о графике работы, перерывах, а также о компенсациях и дополнительных гарантиях, если условия труда опасные или вредные.

Социальные гарантии. В договоре должен быть пункт об обязательном социальном страховании (на случай временной нетрудоспособности, несчастных случаев). Кроме того, работодатель может предоставлять другие виды страхования, например ДМС.

Место работы. Проверьте, верно ли указан фактический адрес, где вы будете работать. Если формат удаленный, это также должно быть зафиксировано в договоре.

Срок действия. Договор может быть срочным и бессрочным. В срочном указывают причину его заключения. Например, замещение сотрудника в декрете или выполнение сезонной работы. Проверьте, предусмотрен ли договором испытательный срок.

Оплата. В документе прописывают не только сумму оклада, но и все возможные доплаты, премии, бонусы и условия их начисления. Важно: в договоре должны быть четко названы сроки и даты выплат.