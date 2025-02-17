Выделение долей детям

Вопрос: «Как сделать ребенка собственником доли в жилье?»

Если нужно передать ребенку долю в жилье, то можно использовать один из предложенных ниже вариантов с учетом своей жизненной ситуации.

1. Договор дарения. Если ребенок младше 14 лет, от его имени договор дарения подписывают родители, но собственником становится ребенок. Ребенок от 14 до 18 лет подписывает договор сам, но с письменного согласия родителей. Договор дарения должен быть удостоверен нотариусом, а право собственности на подаренную долю регистрируется в Росреестре.

2.Соглашение о выделении долей. Вариант подходит, если нужно выделить доли при использовании маткапитала. Выделение долей нужно зарегистрировать в Росреестре. Удостоверять соглашение у нотариуса не требуется, если доли выделяются только детям.

3. Завещание. Несовершеннолетние дети наследуют после родителей по закону.

Завещание подойдет, если:

- нужно оставить ребенку большую долю, чем при наследовании по закону;

- ребенок не родственник или не наследник первой очереди. Например, долю в квартире хочет передать ребенку его бабушка или дядя.

Завещание нужно удостоверить у нотариуса. Ребенок станет собственником только после смерти наследодателя.