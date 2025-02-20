Общество 20.02.2025 в 09:00

Аренда квартиры

Что важно знать?
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Текст: Номер один
Аренда квартиры
Pixabay

Вопрос: «Что нужно знать при аренде квартиры?»

Когда нужно снять жилье, найти подходящий вариант — это только полдела, предстоит еще правильно оформить сделку. Рассказываем, что важно знать, чтобы избежать проблем при аренде квартиры.

Договор найма. Этот документ защищает права обеих сторон — и ваши, и владельца квартиры. Нотариально заверять его необязательно.

Например, договор найма регулирует:

- срок аренды — обычно заключают договор на год, по истечении этого времени владелец может поднять стоимость;

- правила пользования жильем — сколько людей будут жить в квартире, можно ли завести домашнее животное, кто будет ремонтировать бытовую технику и т. п.;

- обязанности и права владельца — например, он не может находиться в арендованной квартире без договоренности с нанимателем;

- стоимость — помимо суммы, в документе указывают, как происходит оплата, к примеру, наличными раз в месяц;

Договор защищает вас как нанимателя: арендодатель не сможет неожиданно выселить вас или внезапно повысить оплату.

В договоре должны быть:

- Ф. И. О. сторон и паспортные данные;

- адрес и характеристики жилья;

- стоимость и срок аренды;

- права и обязанности сторон;

- правила проживания;

- информация о залоге и штрафах;

- порядок разрешения споров;

- подписи и дата.

Убедиться в подлинности удостоверения личности арендодателя можно с помощью сервиса «Проверка действительности паспорта» на «Госуслугах». Достаточно ввести серию и номер документа, а также фамилию и имя его владельца

Также попросите арендодателя заказать при вас через «Госуслуги» онлайн-выписку из ЕГРН, которая подтверждает право собственности. Данные паспорта должны совпадать с указанными в ней сведениями.

Состояние жилья. На что обратить внимание:

- работает ли бытовая техника;

- нормально ли открываются окна;

- исправна ли сантехника;

- в каком состоянии пол, потолок, стены, двери и мебель;

- есть ли проблемы с соседями.

Чтобы не возникало споров при отъезде, можно составить опись имущества и приложить фотографии.

Временная регистрация. Проживать на съемном жилье более 90 дней без регистрации нельзя. Собственник должен зарегистрировать вас по месту пребывания (по постановлению Правительства от 17.07.1995 № 713). Но вам нужно заручиться его письменным согласием.

Оформление временной регистрации — обязанность и владельца квартиры, и жильца. 

Если ее не сделать, могут назначить штраф:

- для собственника — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.;

- для проживающего — от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Если арендодатель отказывается вас регистрировать, вы можете обратиться в полицию.

Заселение детей. Кто-либо, кроме арендатора, может поселиться в съемной квартире только с согласия собственника. Исключение: ваши дети. Они могут жить с вами и без согласия владельца жилья. Это право гарантирует статья 679 Гражданского кодекса РФ.

Жить в квартире до конца договора. Даже если собственник продал квартиру, ваша аренда не прекратится. Новые владельцы не могут вас выселить, пока не закончится срок вашего договора найма.

Расторжение договора. Вы можете съехать с квартиры в любой момент, но только предупредив собственника заранее. Это нужно сделать за три месяца, если другой срок не указан в договоре.

Повышение арендной платы. Арендодатель не может повысить плату в одностороннем порядке — это незаконно. 

При каких условиях это можно сделать:

- повышение прописано в договоре — указаны конкретный размер и периодичность, например не чаще, чем раз в год;

- по обоюдному согласию сторон — в этом случае составляют дополнительное соглашение к действующему договору или заключают новый договор аренды.

Если собственник нарушает ваши права. Например, он пытается незаконно вас выселить — сначала попробуйте договориться. Если в досудебном порядке решить проблему не вышло — обращайтесь в суд.

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справбюро

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