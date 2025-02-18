Общество 18.02.2025 в 09:00

Выплаты по соцконтракту

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Текст: Номер один
Выплаты по соцконтракту
Номер один

Вопрос: «Уволилась с работы. Могу ли я претендовать на соцконтракт для открытия своей пекарни?»

Баярма Ц.

Выплату по соцконтракту на открытие бизнеса могут получить безработные или граждане с доходом ниже регионального прожиточного минимума. При этом, учитываются среднедушевой доход семьи и имущество. Также у получателей выплаты должна быть постоянная регистрация в том регионе, где они подают заявление.

Размер финансовой поддержки по соцконтракту зависит от его вида. На открытие бизнеса финансовая помощь может составлять до 350 тысяч рублей, на ведение подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей.

Деньги выдаются безвозмездно, однако расходовать их можно только по тем направлениям, которые предусмотрены в соцконтракте.

Сам договор на открытие бизнеса заключается на срок до 12 месяцев, в течение этого времени необходимо запустить бизнес. Заявитель может быть самозанятым или ИП на момент подачи заявления или оформить статус позже. Бизнес должен просуществовать минимум два года.

В течение первого года нужно ежемесячно отчитываться о доходах, сохранять все документы, подтверждающие расходы на аренду, оборудование, материалы и предоставлять их в соцзащиту.

Затем органы соцзащиты вправе проводить периодические проверки, чтобы убедиться, что бизнес работает и оборудование используется по назначению.

Важно, что бизнес должен быть основным источником дохода заявителя.

Финансовая помощь на открытие бизнеса по соцконтракту перечисляется на карту заявителя, при этом, налог на доходы физических лиц с выделенных средств не взимается. Деньги могут быть направлены только на карту платежной системы "МИР".

Средства соцконтракта можно использовать на аренду помещения, но потратить на не нее разрешается не более 15% от общей суммы. Не более 5% от нее могут быть израсходованы на Интернет-рекламу, не более 10% — на разрешительную документацию и программное обеспечение.

Соцконтракт можно заключить в любом регионе России через местные органы соцзащиты: Центры занятости, Центры социальной поддержки и Центры социального обслуживания.

 

 

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