Общество 19.02.2025 в 09:00

Неуплата штрафа ПДД

Что будет?
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Текст: Номер один
Неуплата штрафа ПДД
Номер один

Вопрос: «Что будет, если не уплатить штрафы за нарушение ПДД в срок?» 

Леонид А.

Штраф за нарушение правил дорожного движения нужно уплатить за 70 дней, 10 из которых дают на обжалование. Если не уложиться в срок, долг вырастет.   

Просрочка — это нарушение. За нее положен еще один штраф — в двойном размере неуплаченного, но не менее 1 тыс. рублей.

Иногда неплательщикам могут даже назначить арест до 15 суток или общественные работы до 50 часов — это зависит от серьезности проступка и личности нарушителя. Например, имеет значение сумма задолженности и то, совершал ли должник подобное раньше.

Если сумма не уплачена спустя 70 дней с даты, когда инспектор выписал штраф или нарушитель получил письмо с постановлением, Госавтоинспекция передает данные о долге судебным приставам.

У автомобилиста есть пять дней, чтобы внести оплату добровольно, иначе к сумме долга добавится исполнительский сбор — 7% от суммы штрафа, но не меньше 1 тыс. рублей.

Что могут сделать приставы:

- списать долг с банковского счета должника;

- обратиться к его работодателю и вычесть сумму штрафа из зарплаты;

- изъять имущество в счет долга;

- приостановить действие водительского удостоверения;

- запретить выезд за границу.

Пересекать границу могут запретить при долге:

- 30 тыс. рублей и более;

- свыше 10 тыс. рублей, если он не погашен в течение двух месяцев со дня окончания срока исполнения требования пристава.

Если наказание за просроченный штраф не применили в течение двух лет, то задолженность сгорает. Но если дело передали судебным приставам, то долг останется в силе до тех пор, пока вы его не погасите. При этом приставы могут арестовать счета или имущество.

Отслеживать свои штрафы удобно на «Госуслугах», в приложении «Госуслуги Авто» и на сайте Госавтоинспекции. В первые 30 дней многие из них можно уплатить со скидкой 25%.

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