Общество 21.02.2025 в 09:00

Доверенность на ребенка

Когда может пригодиться?
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Текст: Номер один
Доверенность на ребенка
Pixabay

Вопрос: «Хочу отправить 9-летнего сына и маму на курорт. Нужна ли для этого доверенность?» 

Ольга Р., г. Улан-Удэ

Доверенность на ребенка может понадобиться для сопровождения несовершеннолетнего в общеобразовательные, медицинские и другие учреждения, а также в поездках по России и за рубеж. Этот документ позволяет законным представителям передать полномочия временно, частично или полностью от одного лица другому. Документ должен соответствовать требованиям ст. 185 ГК РФ.

Если ребенок просто едет куда-то по России не с родителем, а с близким родственником, доверенность не нужна. Сопровождающему достаточно иметь документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего - паспорт или свидетельство о рождении.

Однако в отсутствие родителей могут возникнуть различные ситуации. Так, информированное согласие на осмотр врачом малолетнего ребенка, прививку или иное медицинское вмешательство может дать только родитель или законный представитель. Без их согласия оказывается только экстренная медицинская помощь, когда есть угроза жизни и здоровью.

Также доверенность понадобится при заселении в гостиницу, для записи в образовательное учреждение и в некоторых случаях для обращения в правоохранительные органы.

Это не значит, что доверенность нужна постоянно, но на случай длительного отсутствия родителей лишней она точно не будет. В непредвиденной ситуации такой документ позволит сэкономить время, деньги и силы на решение вопроса.

Специально установленной формы для доверенности нет, поэтому она составляется с учетом общих требований гражданского законодательства. 

В частности, в ней должны быть обязательно указаны следующие сведения:

- наименование документа - доверенность;

- место совершения доверенности - город, село, иной населенный пункт;

- дата совершения доверенности (число, месяц и год) - в случае отсутствия даты документ считается ничтожным и не имеет юридической силы;

- паспортные данные родителей и доверенного лица;

- данные ребенка;

- конкретные действия, которые доверенное лицо может совершать в отношении несовершеннолетнего;

- срок, на который выдана доверенность - если не указать, то будет считаться равным году.

Доверенность в обязательном порядке должна быть подписана доверителем.

Для большинства случаев будет достаточно простой письменной формы доверенности, обратиться к нотариусу можно, но не обязательно. Нотариальное удостоверение, по словам эксперта, необходимо только в предусмотренных законом случаях, например, при заключении договора купли-продажи недвижимости, выезде за границу без сопровождения родителей.

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