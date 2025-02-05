Утечка информации повлекла утечку 345 тысяч со счета улан-удэнца

Жители Бурятии продолжают вестись на уже избитые схемы развода мошенников. На этот раз на всю ту же «утечку информации» попался улан-удэнец, ну, и как итог, остался без накоплений.

В мессенджере ему поступило сообщение от имени инженера предприятия, где мужчина ранее работал.

- Ему сообщили, что произошла утечка информации о персональных данных, в связи с чем ему позвонит сотрудник ФСБ. Затем заявителю звонили «следователь» и «работник Росфинмониторинга», которые сообщили о совершении незаконных банковских операций необходимости перевода денег на безопасные счета. Потерпевший снял сбережения в банкомате и перечислил деньги на указанные ему банковские счета, - рассказывают в прокуратуре республики.

За истекшие сутки в республике совершено 13 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая сумма ущерба составила 345 тыс. рублей.

Фото: loon.site