Общество 05.02.2025 в 09:28

У жителей Улан-Удэ отключат свет, воду и тепло

Отключения затронут множество улиц
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Текст: Андрей Константинов
У жителей Улан-Удэ отключат свет, воду и тепло
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в связи с ремонтными работами в ряде домов в Улан-Удэ отключат электричество, холодную и горячую воду, а также отопление. Об этом предупредили в мэрии города.

Света не будет по следующим адресам:

с 10:00 до 18:00

- ул. Кленовая, ул. Загустайская, ул. Сахаюртинская, ул. пер. Кленовая, ул. Рождественская, ул. Балдано.

- ДНТ Терра ул. Ясногорская, ул. Дамби Дамбаева, ул. Ракитовая, 7-й проезд, ул. П. Матросова 1а (База Барис).

- ул. Полигон, ул. Таганская, ул. Грушевая, ул. Телембинская, ДНТ Баяр, ул. Арбузова, ул. Третьякова, ул. Богданова, ул. Бородина, ул. Блинова, ул. Житкова, ул. проезд Третьякова, детский сад по ул. Арбузова 4а, ул. Перова, Поликлиника №6 по ул. Третьякова 16а.

с 10:00 до 17:00

- ул. Заводской проулок 3-14, ул. Нестерова 1-17, ул. Чайковского 12-40, ул. Комарова 9-13.

- ул. Талалихина 23-59, ул. Мелиораторов 9-26, ул. Михалева.

с 10:00 до 16:00

- ул. Проспект Строителей 18-44, Магазин «Николаевский», аптека по адресу ул. Проспект Строителей 40, ЦТП по адресу ул. Проспект Строителей 40 (ОАО «ТГК-14), ЕИРЦ, стоматология, банк «АТБ» по адресу ул. Проспект Строителей 42.

- ДНТ Баян-Тала ул. Заветная, Лесной переулок.

Холодную воду с 10:00 до 17:00 отключат на ул. Ключевская, 100.

Горячей воды и отопления не будет:

с 14:00 до 18:00

- Мотостроителей 7-й проезд, 32.

с 10:00 до 14:00

- ул. Камова, 15.

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