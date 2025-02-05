У жителей Улан-Удэ отключат свет, воду и тепло

Сегодня в связи с ремонтными работами в ряде домов в Улан-Удэ отключат электричество, холодную и горячую воду, а также отопление. Об этом предупредили в мэрии города.с 10:00 до 18:00- ул. Кленовая, ул. Загустайская, ул. Сахаюртинская, ул. пер. Кленовая, ул. Рождественская, ул. Балдано.- ДНТ Терра ул. Ясногорская, ул. Дамби Дамбаева, ул. Ракитовая, 7-й проезд, ул. П. Матросова 1а (База Барис).- ул. Полигон, ул. Таганская, ул. Грушевая, ул. Телембинская, ДНТ Баяр, ул. Арбузова, ул. Третьякова, ул. Богданова, ул. Бородина, ул. Блинова, ул. Житкова, ул. проезд Третьякова, детский сад по ул. Арбузова 4а, ул. Перова, Поликлиника №6 по ул. Третьякова 16а.с 10:00 до 17:00- ул. Заводской проулок 3-14, ул. Нестерова 1-17, ул. Чайковского 12-40, ул. Комарова 9-13.- ул. Талалихина 23-59, ул. Мелиораторов 9-26, ул. Михалева.с 10:00 до 16:00- ул. Проспект Строителей 18-44, Магазин «Николаевский», аптека по адресу ул. Проспект Строителей 40, ЦТП по адресу ул. Проспект Строителей 40 (ОАО «ТГК-14), ЕИРЦ, стоматология, банк «АТБ» по адресу ул. Проспект Строителей 42.- ДНТ Баян-Тала ул. Заветная, Лесной переулок.с 10:00 до 17:00 отключат на ул. Ключевская, 100.с 14:00 до 18:00- Мотостроителей 7-й проезд, 32.с 10:00 до 14:00- ул. Камова, 15.