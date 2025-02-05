Общество 05.02.2025 в 09:49

В Монголии почтили память русской жены Цэдэнбала

Она внесла большой вклад в систему детского образования и отдыха страны
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии почтили память русской жены Цэдэнбала
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Память русской жены руководителя социалистической Монголии Юмжагийн Цэдэнбала (1916-1991) Анастасии Филатовой-Цэдэнбал (1920-2001) почтили в день ее 125-летия российские граждане и монгольские общественники. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из основанного женщиной детского международного лагеря «Найрамдал».

«Сегодня 105-ю годовщину со дня рождения нашей соотечественницы Анастасии Филатовой-Цэдэнбал мы отмечаем в основанном ей международном детском лагере «Найрамдал». Здесь в память об Анастасии Ивановне благодарные граждане Монголии установили ее бюст», – рассказал военный и военно-воздушный атташе РФ в Монголии Павел Петрунин при возложении цветов.

Члены монгольских общественных организаций «Друзья навек», «Дети Монголии» и общества российских соотечественников кроме цветов привезли с собой российский флаг. Монгольские общественники напомнили о том, что Анастасия Ивановна Филатова-Цэдэнбал за годы жизни в Монголии (1952-1984) внесла большой вклад в систему детского образования и отдыха.

При содействии жены главы Монгольской Народной Республики (МНР) были построены и открыты работающие до сих пор дворец юных техников и станции натуралистов. Она инициировала открытие в 1978 году первого в Монголии международного детского лагеря «Найрамдал» по примеру советских лагерей «Артек» и «Орленок».
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