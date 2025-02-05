В Монголии почтили память русской жены Цэдэнбала

Память русской жены руководителя социалистической Монголии Юмжагийн Цэдэнбала (1916-1991) Анастасии Филатовой-Цэдэнбал (1920-2001) почтили в день ее 125-летия российские граждане и монгольские общественники. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из основанного женщиной детского международного лагеря «Найрамдал».«Сегодня 105-ю годовщину со дня рождения нашей соотечественницы Анастасии Филатовой-Цэдэнбал мы отмечаем в основанном ей международном детском лагере «Найрамдал». Здесь в память об Анастасии Ивановне благодарные граждане Монголии установили ее бюст», – рассказал военный и военно-воздушный атташе РФ в Монголии Павел Петрунин при возложении цветов.Члены монгольских общественных организаций «Друзья навек», «Дети Монголии» и общества российских соотечественников кроме цветов привезли с собой российский флаг. Монгольские общественники напомнили о том, что Анастасия Ивановна Филатова-Цэдэнбал за годы жизни в Монголии (1952-1984) внесла большой вклад в систему детского образования и отдыха.При содействии жены главы Монгольской Народной Республики (МНР) были построены и открыты работающие до сих пор дворец юных техников и станции натуралистов. Она инициировала открытие в 1978 году первого в Монголии международного детского лагеря «Найрамдал» по примеру советских лагерей «Артек» и «Орленок».